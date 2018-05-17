機車道縮小 恐重演車禍悲劇

2018年05月17日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

國道3號南下通霄交流道匯入苗128線路口，4月間發生機車騎士慘遭大貨車輾斃悲劇，相關單位檢討後縮小機車道，但縣議員周玉滿16日總質詢表示，改善措施造成汽、機車爭道。縣政府工務處回應，這是當時參考各方意見作出的決議，若認為還有瑕疵，將再行會勘檢討。

中二高通霄交流道南下匝道出口與苗128線路口，4月11日下午發生聯結車與機車碰撞事故，鄧姓機車女騎士被撞人車倒地後，慘遭聯結車 直接輾過當場死亡。通霄警分局長鄭鴻文事故發生第一時間，趕抵現場指示調閱相關影像釐清肇事責任。

事發後，包括警察局、工務處及公路單位派員會勘，發現匝道出口緩衝路段不足，檢討後決議將苗128線的槽化島範圍擴大。但周玉滿表示，如此一來使得機車行駛的路幅變狹窄，造成機車與汽車爭道，同樣危機四伏。

周玉滿總質詢時指出，這項檢討改善措施，依舊未臻完善，對苗128線廣大的機車騎士安全仍有疑慮，強烈要求工務單位重新會勘評估，根本之道下匝道車輛要確實減速，同時也請警察局對於附近禁止臨時停車的管制多加宣導，但建議以勸導替代開罰，以免悲劇重演。

縣府工務處長趙清榮表示，縮小苗128線車道是當時普遍認為最佳方式，但經了解騎士確有安全上疑慮，他允諾再邀集相關單位進一步研商檢討，才能確實降低事故發生。

(中國時報)