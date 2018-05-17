國民黨誰戰屏市長 鎖定人選了

屏東市代理市長程清水成功拆除萬年溪違建，不少支持者積極勸進他參選屏東市長。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

年底地方大選，民進黨確定由縣黨部主委李清聖出馬角逐屏東市長，反觀對手國民黨至今仍只聞樓梯響，讓藍營支持者憂心忡忡，但國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝強調，已鎖定特定人選，待其他鄉鎮協調確定，將一併送交中央黨部，最遲2周內公布。

細數屏東市長的選舉史，至今仍未有民進黨籍候選人成功出線，綠營最接近寶座的一次是2009年選舉，民進黨籍候選人施錦芳，僅以1232票的些微差距，敗給尋求連任的國民黨籍市長葉壽山。

雖然屏東市基本盤為藍大於綠，但經多次選舉洗禮，藍綠界線早已不再涇渭分明；2009及2014年選舉，藍營雖都贏得市長選舉，但屏東市的縣長選舉票，卻都是綠多於藍，顯示選民分裂投票，選人不選黨非常明顯。

近來傳出前立委王進士有意重披戰袍，但曾任2屆屏東市長的他指出，已是退休狀態，感謝選民認同與肯定，但應交棒給年輕人，堅定否認競選傳聞。

代理市長程清水代理期間爭取經費改善新興社區大堀，更成功拆除長期占據萬年溪行水區的違建，完成萬年溪整治最後一哩路，同樣呼聲很高；另外被點名的人選包括前客委會主委劉慶中、屏東市民代表會主席林協松。但廖婉汝說，目前已有特定人選，就等其他鄉鎮選將確認，將一併公布，相信不會等太久。

(中國時報)

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