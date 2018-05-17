開通大林仁堅橋 不排除變更工程

嘉義縣大林鎮仁堅橋等了16年重新復工，卻因引道侵佔到私人土地，不得已被迫停工封閉。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

延宕16年，嘉義縣大林鎮仁堅橋1月間經土地所有權人同意，終於再度動工施作引道。不料施工到一半，又發生引道侵佔到私人土地，被迫停工至今，加上無法鋪設柏油，路面塵土飛揚引發民怨，經縣府、嘉邑行善團與地主溝通後，規畫朝協議價購或變更工程等方式解套，力求讓一波多折的工程盡早完工。

嘉義市嘉邑行善團16年前興建大林鎮仁堅橋時，因新橋高度與舊橋落差達2米以上，周邊居民擔心影響出入，始終不同意行善團施作引道工程。等了16年，在土地所有人同意捐出土地下，1月份仁堅橋引道再度動工，沒想到原訂90天就要完工的小工程，又因侵佔到私人土地面臨停擺。

幾近完工的橋梁暫時封閉近月餘，不僅往來人車要遶道而行，未鋪設柏油的路面經常塵土飛揚，引發附近居民怨聲載道。

嘉義縣政府建設處副處長蔡育宗表示，引道末端佔用到一塊私人地，因地主3年前才向原地主購買土地，不清楚土地會被用來興建橋梁引道，15日經協調後，地主已同意協議價購賣出土地。

不過，考量當初搭建橋梁和引道所使用的私人土地皆為民眾無償捐出，為兼顧所有地主的公平性，縣府除進行地價查估，不排除透過工程變更方式應變。

「好事多磨」，嘉邑行善團團長蔡萬華表示，既然地主已釋出善意，只要縣府把土地問題解決，行善團會加速讓仁堅橋開通，畢竟已延宕10多年，總不能讓大林人一直等下去。

(中國時報)

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