迎接白沙屯進香團 北港總動員

迎白沙屯進香團，北港民眾總動員辦桌。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮徒步進香團，將於18日抵達雲林縣北港鎮朝天宮，北港民眾16日開始搭帳棚準備辦桌與休息處相迎。今年報名徒步進香信眾突破4萬人，加上自行參與的信眾，估計超過5萬人，為歷年之最。

白沙屯拱天宮進香團到北港朝天宮進香，已有200餘年歷史，特別之處在於進香路線沒有事先經過規畫，完全由神轎內的媽祖指示轎夫行進，信徒們也必須跟著神轎，克服各種地形阻礙，因此體力付出相當大。

北港地區民眾為迎接遠來的進香信眾，16日下午便開始準備各類葷、素食；北港媽祖青年軍則整理北港朝天宮旁的第1公有市場地下室，並提供地鋪與電風扇，做為進香信眾的歇腳休息處。

北港白沙屯媽祖會總幹事胡國棟說，每年會員都會集資在北港圓環旁搭帳棚辦桌，準備各式餐點迎接徒步進香的信眾，這種供餐處鎮內約有近百處，自發性的奉獻服務，是媽祖信眾最可愛的地方。

今年主辦雲林縣國中教育會考的北港高中，則公布19日的噪音管制範圍。校方表示，19日上午適逢白沙屯媽祖回鑾，可能會經過北港高中與北港農工等2處考場周邊，因此事先公布噪音管制範圍供大家參考。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，每年迎接白沙屯進香團，是北港鎮民的一大盛事，各社團與民眾都會放下手邊工作，準備進香團食、住事宜，2廟情誼深厚，許多進香信眾也因此與北港鎮民結為好友。

(中國時報)

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