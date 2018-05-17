同志伴侶家暴 求助彩虹胸章

2018年05月17日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，台北市「多元性別親密關係」暴力案件逐年增加，從2015年27件，上升至2016年38件與去年75件。為讓警察、社工、護理等第一線服務人員有更多處理相關案件的專業和技巧，家防中心與台灣同志諮詢熱線協會合作，開設兩階段訓練課程，首批共結訓148人，都會獲得「彩虹胸章」。

家防中心結訓148人

家防中心主任陳淑娟表示，2015年前並未特別統計多元性別間的親密關係暴力，直到《家暴法》63條之1修訂後，沒有同居、交往期間的伴侶也可聲請保護令，因此才進一步加以分類統計，「先知道有多少案件量，才能研發防範措施、了解應如何配置資源」。

陳淑娟表示，之所以要安排第一線的警察、社工、護理人員接受訓練，是因為過去常有被害者報案時，礙於不敢說、不知道怎麼說，僅指稱是遭「室友」施暴，最後往往只能以告訴乃論的傷害罪論處，也無法追蹤是否受到情感威脅；此外，同志被害者報案時，也可能疑惑第一線社工人員能否同理他們的處境等，而決定隱忍部分實情。

友善會談 角色扮演

有鑒於此，透過了解多元性別親密關係暴力原因及樣態、如何營造友善會談環境、角色扮演與對話練習等，希望能讓提供服務者，更了解個案需求，也讓不論任何性別的被害人都能得到一致且有品質的保護服務。

陳淑娟說，此次共有148名專業人員完成兩階段訓練，獲得「彩虹胸章」。這枚胸章結合家暴防治的紫絲帶與彩虹旗，是一道友善識別，就像是被害者與第一線服務者的「默契」，可以更放心尋求協助，或者也可以直接向受案單位請求與配有彩虹胸章的服務人員會談。

(中國時報)