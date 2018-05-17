學童考100分 三芝圖書館有賞

三芝國小3年級的林宜潔，一放學就拿著100分的英語考卷直奔圖書館，換取自己喜歡的課外讀物。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市立圖書館三芝分館鼓勵偏鄉小朋友用功讀書，由館員自掏腰包買課外書，學童只要憑100分考卷，就可以免費兌換，3年來已送出近百本課外書，學童們「吃好道相報」，紛紛努力考100分換書，讀書、考試儼然變成一件很熱血的事。

鼓勵偏鄉童 多看課外讀物

「阿姨！我要換書」，三芝國小三年級的林宜潔，一放學就拿著100分的英語考卷直奔圖書館，換取課外書，迫不及待地閱讀了起來，許多同學也跟她一樣，考完試放學後的第一件事，就是跑去圖書館。

三芝分館主任蕭千惠說，不同於都市孩子物資充足，許多偏鄉的弱勢孩子很難擁有自己喜歡的課外書，3年多前，她為了鼓勵到圖書館參加課後陪讀的小朋友用功念書，自掏腰包買了各種課外書，讓考取好成績的陪讀孩子兌換，後來更讓地方所有的小朋友一起參與，一送便送了3年多，至今送出了近百本。

蕭千惠說，這學期期中考已經陸續有10多個小朋友拿著100分的考卷來換課外書，100分考卷換書的服務也獲得各界支持，現在館內已有許多捐贈來的新書，隨時等著考100分的孩子來兌換，希望藉此讓孩子自然發現閱讀的樂趣。

好動小一生 養成閱讀習慣

蕭千惠說，印象最深的是曾有一個來參加陪讀活動的小一男童「銓銓」，生長在單親家庭的銓銓非常好動，常為了吸引大人的注意，靜不下來，讓人十分頭痛，學校老師都拿他沒輒。

沒想到銓銓在參加陪讀一個學期後，不僅可以專心溫書寫功課，後來更帶著100分的考卷到圖書館兌換課外書，讓館員同仁們都非常開心，所以會持續鼓勵學童來換書，希望藉此提高他們的學習動機，養成閱讀習慣。

新北市立圖書館表示，目前全新北市僅有三芝分館有常態性送書給「幾罷昏」的小朋友，其餘各館只有舉辦活動時才會送書，對於館員自掏腰包送書之舉也感到很難得。

(中國時報)

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