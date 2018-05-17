謝文進批市政 勸進聲不斷

新竹市議長謝文進（後）日前撰文千字痛批市長林智堅（前），挑戰意味濃厚。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市長選戰究竟是藍綠PK，或有第三方勢力殺出？近來勸進聲浪頗高的議長謝文進，14日以《新竹市要往前進，挑選一個對的舵手很重要！》為題，撰文千字抨擊國小入學問題。由於正值開議期間，時機頗為敏感，被解讀為謝一試水溫的前哨戰。

「幸福，不能建築在市民的不幸與痛苦之上！」謝文進破題痛批，竹市號稱所得高、出生率高、學歷高、平均年齡最低的三高一低城市DNA，但從關埔國小新生入學問題，凸顯市府對都市發展無前瞻規畫，對衍伸的生活、交通、教育等問題「無感」。

關埔國小招生 問題多

謝文進表示，斥資8億元、被市府捧為建築美學的關埔國小，風光動工後卻爆出新生無法就近入學，揭露市府入學人數精算錯估，他能體諒市府同仁必須「高大尚」的壓力，但光鮮亮麗背後，卻引起家長們極大不安。

離譜的是，市府亡羊補牢的作法，是以提高班級人數到35人、學區制改地區制因應，家長陷入教育資源不足的恐懼中，無法就近入學的孩子，需由家長送到數公里外的校園就讀，為竹科原本就壅塞的交通帶來變數。

下屆市長大選，藍、綠人選延續2014年戲碼，無黨籍謝文進勸進聲浪不斷，但皆無明顯動作，這篇1000多字的建言以「挑選對的舵手很重要」，直指市府失當作為，挑戰意味濃厚，謝更指常有鄉親怨嘆「你（市府）講的幸福是我的不幸！」

親近謝文進的人士評估，議長確實有一定的機率會出馬參選，至於觀望期的長短，只有謝能做決定，但從這波大動作「文攻」，火藥味十足，加上目前正值開議期間，謝和市長林智堅將正面交鋒，後續發展仍有看頭。

林智堅陣營 老神在在

林智堅陣營對謝文進「文攻」挑戰則顯得老神在在，未特別為此做出回應，指目前當務之急是做好市政工作，尚未考量到選舉層面。

(中國時報)

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