彰縣爭取重開臨時工廠登記

2018年05月17日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

繼鹿港頂番婆水五金聚落朝畫設新訂都市計畫後，彰化縣政府繼續猛打產業針，彰化縣長魏明谷16日北上建請修法，重新開放臨時工廠申請，並延長臨登的輔導期。行政院政務委員張景森表示，將列為立法院下個會期優先審議，期間地方政府得以先行納管輔導。

張景森承諾優先審議

違章、未登記工廠數量龐大，是全台性問題，農地種工廠，被批判「失控的國度」，但業者也喊話，全台未登記工廠約6、7萬家，產值1.2兆元，員工6、70萬人，攸關響台灣經濟的動能。目前全台取得臨登約7100家，彰化縣是中小企業大縣，共1萬7000多家工廠，卻有8000多家不合法，只有1700多家取得臨登。

申辦臨登2015年就截止，取得臨登「護身符」2020年也將屆滿，全卡在地目不符，被嘲諷沒有配套，這些年沒具體作為，未來何去何從？業者有觀望、有憂慮，立委王惠美等建議修法、延長輔導期。

魏明谷16日和立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳、彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳和業界等，北上和張景森與工業局長呂正華等研議。魏明谷表示，建請經濟部修法，立法院盡速通過，重新開放臨時工廠登記申請並延長輔導期。

一併延長臨登輔導期

業界指出，彰化縣提報32區農業區興辦事業計畫，解決未登記工廠，目前只有欣大園藝噴水工具公司取得經濟部核准，成功首例值得欣喜，但特區作法卻是杯水車薪，未來頂番婆水五金聚落近千公頃朝向重訂都市計畫，也還要走時程。

張景森表示，將結合國土計畫並配合未來縣國土計畫的方向，朝更整體性方向思考，工業局也將研擬現行未登工廠輔導方案。

(中國時報)