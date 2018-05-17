嘉市前瞻墊付案 遭議會撤銷

嘉義市議長蕭淑麗強調撤銷市府墊付案相關提案，是綜合議員意見，非她個人裁決。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市長涂醒哲（右二）與市府主計處長房銘輝（左）商議如何因應。（廖素慧攝）

嘉義市議會第9屆第7次定期會16日開幕，府會為中央補助款辦理墊付案問題開打，市府提案建請議會同意墊付案於休會期間行文辦理，議長蕭淑麗裁決撤銷此案，市長涂醒哲表示，墊付案被撤銷形同「回到原點」，將再細究相關規定研議因應之道。

中央補助225億 分9年執行

市府提案建請議會同意「年度中新增的中央補助計畫相關經費，於議會開會期間辦理墊付案，休會期間以行文同意墊付方式辦理」，議員黃國村認為，依《各機關單位預算執行要點》規定處理即可，引發藍營議員鄭光宏、無黨籍議員黃秋澤與廖天隆、綠營議員蔡文旭及王美惠熱議，因意見紛歧，議長蕭淑麗最後裁決撤銷此案。

涂醒哲表示，市府爭取前瞻建設計畫的中央補助經費逾255億元，分9年執行，今年經費特別多，若因辦理墊付案緩不濟急，擔心影響建設執行進度，因而提案；對於議會撤銷提案，將再深入研議因應之道。

市府主計處長房銘輝表示，嘉義市一向辦理追加預算，其他21縣市於議會開會期間提墊付案、休會期間行文議會同意，此次市府為爭取執行中央補助款的執行效率，才提案希望比照其他縣市的作法。

議會回應 照程序來就受理

蕭淑麗表示，撤銷市府提案是綜合議員們的發言意見而做出裁決，並非她個人的意見，市府的建設經費有時效性、適法性，議會當然配合支持，但若有違法性則不可能為其背書。

市議會祕書長李佩玲認為，市府此項提案是多此一舉；她表示，市府按《各機關單位預算執行要點》規定辦理墊付案，議會都會受理，應依程序處理。

(中國時報)

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