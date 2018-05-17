國小制服全套4545元 家長怨貴

河堤國小冬夏季全套制服要價4545元。（童燕珍提供）

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中國時報
／高雄報導

天價制服！高市河堤國小設計制服，冬夏季全買約4500多元，校長雖說不強迫購買，每周卻設制服日，議員痛批「根本是讓家長陷入兩難」，教育局長范巽綠也認為不妥，將要求學校普查家長意見，若多數決定不買，制服政策必須調整。

高市議員童燕珍指出，河堤國小的夏季制服1套1195元、冬季1350元、背心700元、西裝外套1200元、領結100元，總價4545元，很多家長嫌貴；范巽綠聽到這個價格也坦言「確實高了點」，一般家庭未必負擔得起。

范巽綠坦言確實高了點

「校長說不強迫買、卻有制服日，不矛盾嗎？」童燕珍說，校長還解釋穿制服可讓未來是社會菁英的河堤孩子習慣正式服裝，襯托幽雅氣質，她痛批「河堤國小不該自詡為貴族學校」、「誰說穿了制服就能變成社會菁英」。

范巽綠答詢表示，10多年前即開放各校決定是否穿制服，但要經過一定程序，蒐集全校意見才能決定，將要求河堤國小普查家長意見；國小教育科長劉靜文則說，全市不少國小有運動服，但統一制服的學校不多。

校方：質感佳可形塑氣質

校長王國村說，家長代表們希望制服平時也能穿，因此質感較佳，成本多一點也值得；他強調，河堤國小以教育孩子成為承擔更多社會責任的菁英為目標，盼透過制服形塑孩子氣質及美感。

河堤國小家長會長華夏認為，穿制服才不會比較誰穿名牌，整齊劃一也很有精神，何況材料有質感，4500元比坊間同等級的衣服便宜。

陳姓家長則質疑制服決策過程黑箱作業，一般家長根本不知情，且學校訂定制服日，擔心若孩子沒買，恐怕被老師「點名做記號」。

(中國時報)

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