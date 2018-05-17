新北首推國軍免費癌症篩檢

新北市民政局首度與衛生局合作推動國軍健康檢查服務，由民政局派專車接送至淡水衛生所接受健檢，並貼心安排同性別醫生進行檢查，讓官兵更加自在。（蔡瀚霆翻攝）

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中國時報
蔡瀚霆／新北報導

為體恤國軍平日保家衛國的辛勞，新北市民政局與衛生所合作，16日前往關渡指揮部首次提供國軍無年齡限制的免費的血液篩檢、口腔癌、直腸癌及女性官兵子宮頸抹片及乳癌篩檢服務。

新北市民政局針對國軍官兵提供一系列好康活動，如行動報稅、國軍健檢、視障按摩、心靈講座、防毒宣導、母親節親子活動、DIY作蛋糕等，鼓勵更多有志青年加入國軍行列。民政局兵役勤管科長賴小萍說，這次首度與衛生局合作推動國軍健康檢查服務，由民政局派專車接送至淡水衛生所接受健康檢查，並貼心安排同性別醫生檢查，讓官兵更加自在。

目前衛福部提供30歲以上有吸菸、嚼檳榔習慣的一般民眾免費口腔癌篩檢、40歲以上免費血液篩檢、50歲以上免費直腸癌篩檢；女性部分有30歲以上免費子宮癌篩檢、45歲以上免費乳癌篩檢。這次民政局與衛生所合作，為體恤國軍辛勞，篩檢項目均無年齡限制，只要報名均可免費參加。

廣告台詞「6分鐘護一生」，提醒女性每年應定期接受子宮頸抹片檢查。34歲的簡姓女上士說，健康是一件很重要的事，但因為勤務關係，休假不固定，在休假期間又想多陪家人，以致於遲遲沒有好好做身體健康檢查。

簡姓女上士表示，透過部隊宣導得知新北市政府提供專車接送到淡水衛生所，不必額外排休、犧牲假日，就可以接受健檢服務，並貼心安排女醫師做相關檢查，過程中不會感到尷尬或害羞，很讓人放心，因此她在獲悉健檢訊息後就馬上報名參加。

(中國時報)

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