國民黨要求公共工程總體檢

台中市議會國民黨團要求市府提出「捷運綠線工程混凝土結構全面體檢」報告。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

彰化地檢署查獲台中巨力混凝土公司涉偷調混凝土配比，混凝土也供應台中捷運工程，引發安全疑慮！台中市議會國民黨團16日要求市府提出「台中捷運綠線工程混凝土結構全面體檢」及「中市所有重大工程有使用巨力公司混凝土之清查」報告，避免危及重大公共工程安全。

台中市府強調，各項公共工程施工與品質均需符合行政院公共工程委員會相關規範，市府將一併檢視其他公共工程，確保品質安全無虞。

市議員顏莉敏指出，檢調進行調查釐清同時，市府應協同北捷進行台中捷運綠線工程混凝土結構的全面體檢；雖然北市捷運局稱巨力供應台中捷運工程水泥使用量沒有明顯異常；帳面上資料和實際使用成分是否一樣？

國民黨團書記長李中說，品管人員抽驗混凝土成分並非每天抽驗，難保有魚目混珠；黨團要求市府針對「台中捷運綠線工程混凝土結構全面體檢」及「中市所有重大工程有使用巨力公司混凝土之清查」，向議會提出體檢報告。

交通局長王義川表示，該廠是台中捷運綠線910/930兩區段工程協力廠商之一，施工單位、台北捷運局中工處、台北捷運局3方有定期查驗水泥用量配比機制，並未發現工程使用不合格混凝土。

台北捷運局強調，該局針對混凝土供料商水泥使用量有完善管控機制，嚴格管制各混凝土供料商水泥用量符合配比規定；目前查巨力混凝土供應中捷的資料並無明顯異常，後續將配合檢調單位調查澄清。

(中國時報)

香燈腳卡位 白沙屯媽起駕囉 嘉市焚化爐是否除役 明年揭曉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。