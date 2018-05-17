國民黨要求公共工程總體檢

2018年05月17日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

彰化地檢署查獲台中巨力混凝土公司涉偷調混凝土配比，混凝土也供應台中捷運工程，引發安全疑慮！台中市議會國民黨團16日要求市府提出「台中捷運綠線工程混凝土結構全面體檢」及「中市所有重大工程有使用巨力公司混凝土之清查」報告，避免危及重大公共工程安全。

台中市府強調，各項公共工程施工與品質均需符合行政院公共工程委員會相關規範，市府將一併檢視其他公共工程，確保品質安全無虞。

市議員顏莉敏指出，檢調進行調查釐清同時，市府應協同北捷進行台中捷運綠線工程混凝土結構的全面體檢；雖然北市捷運局稱巨力供應台中捷運工程水泥使用量沒有明顯異常；帳面上資料和實際使用成分是否一樣？

國民黨團書記長李中說，品管人員抽驗混凝土成分並非每天抽驗，難保有魚目混珠；黨團要求市府針對「台中捷運綠線工程混凝土結構全面體檢」及「中市所有重大工程有使用巨力公司混凝土之清查」，向議會提出體檢報告。

交通局長王義川表示，該廠是台中捷運綠線910/930兩區段工程協力廠商之一，施工單位、台北捷運局中工處、台北捷運局3方有定期查驗水泥用量配比機制，並未發現工程使用不合格混凝土。

台北捷運局強調，該局針對混凝土供料商水泥使用量有完善管控機制，嚴格管制各混凝土供料商水泥用量符合配比規定；目前查巨力混凝土供應中捷的資料並無明顯異常，後續將配合檢調單位調查澄清。

(中國時報)