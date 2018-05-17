嘉市焚化爐是否除役 明年揭曉

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市垃圾焚化爐使用近20年，面臨延役續用或除役廢爐、煙囪排放廢氣有汙染之虞等問題，環保局長張志誠16日表示，延役或除役的評估報告於明年1月揭曉，目前尚無定論；但若除役重建，勢必將花費更多的經費、時程。

嘉義市垃圾焚化爐位於湖子內區段徵收開發區域，2019年底將使用滿20年，大煙囪排放燃燒垃圾的廢氣，民眾認為有汙染之虞，市長涂醒哲為開闢健康防老園區，有意滅囪，4月間率官員赴日取經，參訪日本千葉市循環回收中心無煙囪垃圾焚化廠、廢棄物改質熱解汽化廠（東琦玉第二工場）等4座焚化廠。

張志誠表示，嘉義市垃圾焚化廠延役或除役委外評估自今年1月至明年1月，評估報告明年1月出爐，環保署、市府研議後，預計明年6月間會有結論，決定延役或除役；若是除役重建新廠則必須進行環評，若是延役也有改善作法，現有2個焚化爐，將採輪流停爐的方式運作。

張志誠說，若是延役有3大改善目標，降低焚化爐熱質以提高垃圾處理量，改用新機種以期將目前12％發電效率增至25％以上，降低汙染物濃度如戴奧辛、氮氧化物等，目前這些汙染物質濃度也都遠低於法定標準值。

另外，關於煙囪問題，環保局廢管科長孫意惇指出，2000年日本千葉市建置循環回收中心無煙囪垃圾焚化廠，斥資100億日幣，嘉義市若仿效，將排煙囪地下管線化，提供工廠再生能源之用，也需要一筆龐大的經費。

(中國時報)

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