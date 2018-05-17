走過23年 童玩節玩科學

2018年05月17日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

2018宜蘭國際童玩藝術節7月7日登場，在童玩節期間首次舉辦「童玩普拉斯工作坊」，從中可學習物理學原理、建築知識，廣邀全國4至9年級學生報名甄選，錄取者將頒發活動參與證明書，還能獲贈今年的童玩護照，可無限次進入童玩節園區。

童玩普拉斯工作坊預計甄選80名學員，7月22日在宜蘭縣中興文創園區舉辦開幕式及體驗課程，為期1天的工作坊中透過團隊合作，從積木結合力學機械原理創作，再利用廢棄材料等打造遊戲空間及建築模型，成果將在翌日的童玩論壇中展出。

活動對象為4到9年級學生，可單人報名，也可兄弟姊妹、同學朋友或鄰居以4人為單位組隊，報名繳交基本資料外，需要拍攝3分鐘的短片講述對童玩節的期待、傳統童玩經驗、對未來童玩節的想像等內容。

宜蘭縣文化局長李志勇表示，今年童玩論壇有宜蘭大學加入參與，不只有專家學者，還多了小朋友一起互動，「人才」是台灣的重要競爭力，未來人才就在兒童教育這一塊，童玩普拉斯工作坊具有意義又好玩、有趣，歡迎全國小朋友們報名。

宜蘭大學校長吳柏青表示，童玩節走過23年，很多縣市複製宜蘭經驗，1996年舉辦時沒有智慧型手機等設備，童玩的概念要隨著時代推進，童玩普拉斯將科普導入到童玩節中，宜蘭大學盼能全面協助童玩節的辦理，希望童玩節能轉型、永續經營。

童玩節普拉斯工作坊報名截止日期為6月15日，詳細報名方式、辦法可參考童玩論壇網頁（https://yicfforum.niu.edu.tw）。

(中國時報)