林口長庚 加入雁行計畫

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中國時報
／桃園報導

林口長庚紀念醫院響應健保署北區業務組「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，跨縣市與278家雙北、桃竹苗各級醫療機構及照護單位合作，將透過轉診制度落實分級醫療，並在16日下午舉行啟航儀式並與合作機構簽署合作備忘錄。

健保署長李伯璋表示，由大醫院（大雁）攜手地區醫療機構（小雁），能透過與基層雙向轉診，以病人為中心共享雲端上的健保資訊，達到資訊互通、智能下轉的目的，若病人病況減輕，就能下轉至地區醫療機構，若病況危急，則能回轉至大醫院，且使用電子轉診平台，醫院還可獲得額外的健保點數，預估雁行專案1年最少可省下50億元健保費。

健保署北區業務組長林阿明表示，健保醫療資訊雲端查詢系統，可跨院查詢病患的就醫資訊，包括檢驗報告、用藥、Ｘ光片、電腦斷層等，可減少重複檢查、用藥的風險，北區目前已經成立6家雁行團隊，期盼能強化醫療交流。

林口長庚醫院與278家醫療、照護機構合作，包括1家區域醫院、6家地區醫院、264家基層診所衛生所、6家居家護理所和1家護理之家，涵蓋內科、外科、眼科、皮膚科等13類專科及不分科診所，不但是北台灣規模最大的雁行醫療照護團隊，以林口長庚醫院每個月20萬的門診量來計算，加入雁行專案後每年約可有2％的下轉率。

(中國時報)

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