國中會考 周末登場

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中國時報
／高雄報導

107年國中教育會考5月19、20日舉行，高雄考區2萬5487名考生將於21所考場、673間試場應試，18日下午3時至5時公布試場分配表與考場平面圖供考生查看。成績通知單將於6月8日送出並同步開放網路成績查詢。

教育局表示，英語科採1科2階段方式進行，先考英語閱讀再考英語聽力，英語閱讀考完休息30分鐘，休息時間考生必須離開試場。英語聽力測驗試題開始播放後，考生即不得入場也不得提前離場，若違反規定，該科測驗將不予計列等級或不予計級分。

教育局也貼心提醒考生注意幾乎年年都會發生的違規事項，不要攜帶3C產品、鬧鐘等物品進場，如果忘了，一定要在考試開始前放置於考場前後方。

若隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，該科都違規2點，寫作測驗扣該科一級分。過去，曾有考生帶手機入場後，放在試場前後方，卻忘了拔掉電池，手機因有鬧鈴裝置，雖然關機仍會響起，因而遭到違規處分。

應試時也不得飲食、抽菸、嚼食口香糖等，若因生病等特殊原因，迫切需要在考試時飲水或服用藥物時，須於考前持相關證明經監試委員同意，在監試委員協助下飲用或服用。

考試說明開始後即不准離場，若因病、因故如廁等須暫時離座者，須經監試人員同意及陪同下，始准離座。考生經治療或處理後，如考試尚未結束時，仍可繼續考試，但不得請求延長時間或補考。

(中國時報)

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