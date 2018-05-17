市府批 汙名化機車族 無視燃煤毒物

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中國時報
吳岳修／新北報導

總統府祕書長陳菊15日受訪時指新北市機車族空汙比深澳電廠嚴重，還說為何要承擔發電支援北部、汙染在高雄的責任。對此新北市府發言人張其強呼籲：「台灣只有一個，不需區分南北，更不要汙名化機車族」；環保局則澄清：「燃煤發電產生的硫氧化物及重金屬，是其他能源相對不會產生」；市議員候選人江怡臻也批陳菊刻意挑起南北對立。

張其強表示，如同陳菊所說「發電會有汙染」，因此新北市堅持深澳電廠不能採用汙染最嚴重的燃煤發電，而新北市204萬勞動人口，努力提供全台食衣住行需要，很多勞動朋友依靠機車作為代步工具，不能用汙染抹殺掉他們辛苦努力成果，這也是新北市府爭取前瞻經費完成三環三線捷運建設的目的，要讓勞動朋友還有其他通勤選擇。

新北市環保局指出，汙染不能只看「量」，更要關注汙染物的「質」，燃煤中最被詬病的硫氧化物及重金屬等，對人體而言是一級致癌物，這是其他能源相對不會產生的，環保政策應妥善兼顧汙染物的質與量，全面性規畫才能符合民眾最大利益。

針對蘇貞昌質疑新北市府至今仍發生煤許可給林口電廠是「政策矛盾」，環保局也澄清，新北市府宣示未來不會核發生煤許可，管制對象是指新設的汙染源，未溯及既往針對林口電廠。

新北市議員候選人江怡臻則認為，新北市內已有核一核二電廠、林口燃煤電廠，講「新北不承擔」實在言重，且新北市是許多遊子「北漂」打拚落腳地，因為生活現實，摩托車是勞工與年輕人「標準配備」，陳菊擔任高雄市長10年，卻刻意汙名化摩托車族、挑起南北對立，對陳菊說法「遺憾」。

(中國時報)

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