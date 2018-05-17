青年署徵暑期打工 1.5個月34K

2018年05月17日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部青年推動署「青年暑期社區工讀計畫」，今年在全國各縣市提供276家非營利組織600個工讀職缺，工讀期間自7月9日至8月22日共1.5個月，薪資總計3萬3975元。

這項計畫正開放大專校院學生報名中，有打工規畫的大專在學青年可至青年署「RICH職場體驗網」(rich.yda.gov.tw)投遞履歷，開放投遞時間預計至6月10日，各職缺進用到學生即下架。

青年署表示，「青年暑期社區工讀計畫」以從事社區產業、推動社會公益的非營利組織為工作場域，讓大專在學青年暑假期間得以深入各地社區工讀，職缺皆經過專家學者審核，具有多元性學習的工讀機會。

台北大學公共行政暨政策學系林玟馨、交通大學傳播與科技學系楊巧柔，去年暑假至「台灣玩具圖書館協會」工讀後，發現工讀單位在推廣上面臨人力資源、經費及專業能力不足的困境。

2人利用自身分析能力、美感設計等專長，在二手玩具中加入創意，設計桌遊及帶領活動，工讀期間共設計3款桌遊，在桃園市13區樂齡學習中心巡迴，讓青年朋友與長者一同藉由桌遊，增加互動的機會，成為親情的連結。

青年暑期社區工讀計畫今年職缺內容相當多元，例如社區故事影像記錄、社區導覽、生命繪本編輯員、漁村休閒推廣員、空間規畫師等，有興趣的大專在學青年可踴躍報名，電洽0800885881詢問。

(中國時報)