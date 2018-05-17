國家地理頻道 客家小炒下鍋

國家地理頻道合作拍攝《客家文藝復興》，主持人Julian Daviso（左）和客籍名模Natalie Pickles嘗試烹調客家小炒。（陳慶居攝）

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中國時報
／綜合報導

客委會與國家地理頻道合作，首度以浪漫台3線為主軸拍攝3集《客家文藝復興》節目，介紹客家特有藝術文化和美食，製作單位16日至公館地區，由客籍名模Natalie Pickles與專精人類學的亞洲區主持人Julian Daviso，攜手炒出最具代表性的客家小炒，他們要以國際視野探索客家文化，並推薦給全亞洲觀眾；另外，桃園市客家局則以客製映像，歡迎大家挖掘客家故事。

苗栗縣公館鄉的紅棗、芋頭和福菜等農特產聞名中外，也是中英混血的客籍名模Natalie Pickles（納塔莉）的家鄉，蘊育豐富多元的客家文化內涵，而她阿姨劉春娥又是美食世家，16日由公館古色古香的古厝，拍攝這集美食節目。而納塔莉更是新婚翌日就開始錄製節目，還沒時間歡度蜜月，但更深入了解自己文化。

共同主持人Julian Davison（朱利安）是人類學家，美國出生但長期住在新加坡和馬來西亞，熟知亞洲華人文化。此次拍攝貼近台3線在地人的生活，對農莊、稻田、鴨群、魚池、像武俠片場景的竹林等自然人文風景十分驚豔。

結束拍攝任務後，他們要繼續踏上旅途，學唱客家民謠及山歌，感受浪漫的客家情懷。而《客家文藝復興》節目，要用語言、文化、戲曲、產業等面向，探索客家文化，於10月在東亞洲國家地理頻道播出。

另外，「客製映像─2018桃園客家短片培訓計畫暨競賽」即日起至6月27日徵件，桃園市客家事務局長蔣絜安表示，今年分為「紀錄片」、「劇情片」兩組，邀請民眾一同挖掘在地客家故事，經腳本入選並全程參與培訓課程，即可獲得10萬元拍攝補助，並由專業導演輔導影像製作、產出作品。

(中國時報)

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