勇消呂宗郁返鄉 廟裡上香祈安

桃園敬騰大火中倖存的平鎮分隊隊員呂宗郁（左），母親節隔天出院返老家休養，15日在父母陪同下到官田慈聖宮參拜，感謝神明保佑，復原後希望能調回家鄉服務。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
╱台南報導

桃園敬鵬工廠大火帶走6名勇消寶貴生命，當時幸運獲救的平鎮分隊消防隊員呂宗郁，在母親節隔天出院返回台南市官田區老家休養，並在父母親陪同下到住家附近的官田慈聖宮參拜，感謝神明庇佑，也打算下月2日廟方夜巡時在旁扶轎，替神農大帝祝壽。呂父則希望兒子復元後能調回故鄉台南市，鄉親對於子弟能平安歸來都非常欣慰。

呂宗郁的父親呂丁發15日代替兒子出面感謝各界關心，事發後包括市議員吳通龍、官田里長陳明煌、慈聖宮主委陳俊銘及鄉親都第一時間關心，回家後也有不少朋友登門恭喜，讓他相當感動。

呂父轉述，呂宗郁在住院期間一直關切同袍狀況，怕他受到太大刺激，直到第5天狀況穩定後才由醫師告知，他情緒潰堤大哭，之後得知同隊的林尉熙過世，又再度淚崩，慢慢心情才轉趨穩定。出院前一天恰好是母親節，同袍還準備蛋糕幫他及媽媽慶祝。

呂宗郁因公受傷，桃園消防局批准請假養病2個月，他回到官田老家，第一件事就是到廟裡上香，隔天在父母陪同下準備三牲四果，加入神農大帝「契子」行列。

慈聖宮廟祝陳天進表示，因為父母都是廟裡志工，呂宗郁也十分虔誠，一有空就到廟裡幫忙，考上消防員分發服務後，就從第一個月薪水拿出1萬元添油香；在出事前那次假期，他也捐了1000元。

(中國時報)

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