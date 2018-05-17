綠營北市長自提 還有戲

2018年05月17日 04:11 中國時報 桑品載

迂迂迴迴，扭扭捏捏，民進黨終於宣布台北市長決定自提。黨內煎熬到最後關頭時，出現一種恨柯文哲的聲音，「卿本佳人，奈何做賊。」話說2014年時，綠營視柯為「佳人」，如果柯文哲不改「墨綠」初心，當可一路你儂我儂，今年民進黨依舊可讓他，這豈不雙方都快樂？不料柯文哲說什麼「兩岸一家親」，佳人從此變「賊」。

4月1日，民進黨四巨頭在木柵農會密會柯文哲，還勸他回心轉意，柯卻郎心似鐵，事後獲悉「兩岸一家親」在台北市有超過5成人贊成，那麼，綠營視他如「賊」，在這選區裡反而多數人視他為「佳人」。民進黨全力大反攻，深綠基本盤部分回籠，柯民意支持度下滑，他有點把持不住，到綠色電台說「歹勢」，同時又自估民進黨在台北市長一役無勝選可能，便又解釋「歹勢」不是道歉。民進黨受不住獨派和基層壓力，只好輸人不輸陣，硬著頭皮「自提」。

不過，民進黨還是虛得很，既宣布自提，人選還要拖到月底，這表示姚文智、呂秀蓮、蘇煥智還不是三擇一的人選。那還有誰？陳菊和賴清德說不定會冒出來，也說不定還有正在說服的黨內外人選。而更大更爆炸的說不定是以上皆非，以蔡英文為核心的「不提名幫」，過一段時間，待雙方關係不那麼惡劣了，舊戲重演，再來個「兩階段民調」，最後還是禮讓柯。

蔡英文之苦，因她的選舉戰場是全台灣，而柯的戰場只有台北市，眾口云云的外溢效應，蔡承擔的大，柯則小。譬如台北市以外視柯是「賊」者，他們愛怎麼投票與柯絲毫不相干。倒是外縣市的柯粉們，因挺柯而反綠，民進黨便成為受害最大戶。多項民調顯示，台北市深綠票約為總票數的12趴，綠、柯分手後，就算民進黨全拿，憑這戔戔之數，民進黨也選不上。再加一些，22趴、25趴，柯文哲會受到威脅，但得利的卻是國民黨。

柯文哲選舉的唯一目的就是連任，他沒有政黨包袱，不必作議員「母雞」。民進黨自提後，黨內市議員參選人固然有了母雞，那也得看是什麼樣的雞？如果本身市長勝選無望，小雞們也只好各自覓食。12趴貧瘠之地是養不活眾小雞的，那麼他們還能和黨同步，強調「台灣價值」嗎？所以美麗島電子報董事長吳子嘉鐵口直斷：「自提就是自殺」。

民進黨其實自知會輸，於是期待「棄保」，但棄保向來是棄輸的保贏的，柯文哲的聲勢既然勝過民進黨，綠營支持者為了不使國民黨漁翁得利，民進黨連那12趴都會棄民進黨而去，至此，民進黨連「敗事」都無餘了！國民黨參選人丁守中在知道民進黨自提後，即表示「敵人只有柯文哲」，這話給了民進黨大難堪，因為，他已刪除了民進黨作為敵人的資格。

民進黨可能參選的姚文智本是獨派死忠，4月22日他發起遊行，公開不承認中華民國，唯一的主張就是台灣價值，那指的是什麼？至少大多數台北人知道就是「台獨」，他若被民進黨提名，不啻「台獨附身」，就只好抱著那12趴孤獨地走到年底了。

最後仍需提醒人民，民進黨的戰術靈活得很，說謊就是很擅長的一種，離投票日還有半年，其間出現誰都沒想到的奧步，是大大有可能的。其時也，政壇飛砂走石，又是一個亂局。

（作者為自由作家）

(中國時報)