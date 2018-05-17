柯綠分家 兩岸變選戰主軸

2018年05月17日 04:11 中國時報 陳建仲

民進黨選對會決議台北市不禮讓現任市長柯文哲，將啟動徵召程序提出市長候選人，柯、綠正式分家，柯P面對藍綠陣營可能各自歸隊的夾擊下，只能依靠第三路線殺出重圍，台北市長選舉成為一場關於台灣價值、兩岸關係和民主路線的大論爭，民進黨必須確保自提的候選人不會吊車尾，否則柯就算敗給國民黨丁守中，反而凝聚了2020年的參選正當性。不論最後是哪個結果，對尋求連任的蔡英文都不是好事。

在2014年泛綠營操作太陽花抗爭，推翻馬英九政府的兩岸政策後，民進黨自重返執政以來，力求重塑綠營的執政主流價值觀，要打破國民黨建立在外交休兵和兩岸經貿合作ECFA架構，推動政治和文化同步去「中國化」的轉型正義。偏偏柯P另起爐灶，藉雙城論壇打響自己的「五一新觀點」、「兩岸一家親」。如果柯的路線吸引更多支持者，形同民進黨執政的主流價值被根本破壞，這是深綠團體後來視柯P如寇讎而民進黨袖手旁觀的原因。

尤其當下兩岸對立擴大，對岸加諸民進黨政府外交、軍事、經濟的多重極限壓力測試，蔡英文政府兩岸「維持現狀」的保證搖搖欲墜，執政近兩年的爭議性改革，人民積蓄的怨氣不僅反映在蔡政府民調持續破底上，也會隨著兩岸僵局的持續，台灣整體經濟被拖累的效應進一步擴散，使得年底九合一選舉必然被拉升到關係兩岸政策和台灣前途的一場關鍵性選戰。

而這正是民進黨和柯P分家之後最大的效應。民進黨自提候選人且必然和柯P爭搶泛綠選票，結果民進黨在台北市選舉就可能走上深綠化，這不僅對新北市蘇貞昌不利，對其他多達7、8個選情在藍綠間搖擺的縣市不利，連帶對縣市議員也不利。

深綠長期批判柯文哲，泛綠選將都得概括承受，柯走中間路線，雖然之前民進黨兩位前主席許信良和施明德都以失敗告終，其他離開民進黨的戰將如「台灣第一戰艦」朱高正、「街頭小霸王」林正杰也無奈退出政壇，曾捲動紅衫軍風潮的施明德倒扁運動之後也漸漸被遺忘，造成民進黨意識形態更加固化，徒眾們只能依附在黨的主流意識下討生活，順我則生逆我亡。

現在柯要和綠營分手，他要依靠進步價值、打造擺脫藍綠惡鬥的光榮城市；然而，看看台灣幸福國家連線等深綠團體激烈的反柯言論，柯必然流失大量泛綠選票，網路眾多柯粉能轉換成多少選票，將成柯勝敗的關鍵。

形勢逼得民進黨不得不去柯，把柯當替罪羊來轉化綠營的挫折感，問題是，如果民進黨政策不改、老說幹話、人民的挫拆感只會加深，國民黨光坐在樹下，蘋果就會落下來打中頭。柯P先前為爭取和民進黨合作的最後努力，包括對「兩岸一家親」表達歉意、支持蔡英文連任等表態，反而成為他未來選舉和前進的最大絆腳石，政治人物的一致性才是對柯文哲最大的考驗。

民進黨自提候選人如果吊車尾，而柯只以些微差距落敗，柯如循「阿扁模式」參選2020年總統，將是蔡英文最大的惡夢。如果柯在藍綠夾殺中仍能勝出，台灣第三大黨就可能出現。柯綠分家，看來民進黨恐會輸多贏少。（作者為資深媒體人）

(中國時報)