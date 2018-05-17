對付川普 習近平擺開陣勢

2018年05月17日 04:11 中國時報 陳一新

中共「中央外事工作委員會」5月15日首次開會，習近平首次以主任身分主持第一次會議，除依慣例要加強黨中央對外事工作集中統一領導之外，特別強調要把握當前國際形勢發展變化，開創中國特色大國外交與推動落實「一帶一路」建設，造福全球。值得觀察的是習近平在該委員會重兵部署。該委員會前身是「中共中央外事工作小組」，依照中共中央3月公布的機構改革方案改為「中共中央外事委員會」。

該外事委員會的成員主要都是在部長級的官員或主任，包括外交部長王毅、國防部長魏鳳和、國安部長陳文清、公安部長趙克志、國台辦主任劉結一、港澳辦主任張曉明、僑辦主任裘援平。黨職的官員僅有中宣部長黃坤明與中聯部長宋濤。

有意思的是，前國務委員楊潔箎只是該外事委員會辦公室主任，而不是委員。事實上，今年3月底中共外交部在一項記者會上就宣布楊潔箎以習近平特別代表與中共中央外事委員會辦公室主任身分訪問首爾，等同證實他的新職。此外，中共政治局常委、中共書記處書記王滬寧和國務院副總理韓正雖參加會議，但卻不是以委員身分參加。另一位副總理劉鶴因15日赴美國談判中美貿易議題而未參加會議。由於劉鶴是習近平的重要經濟智囊，未來可望至少比照韓正列席該會議。

最受矚目的莫過於國家副主席王岐山。雖然他這次以委員會委員身分參加會議，但是在架勢上卻足以與擔任委員會副主任的國務院總理李克強分庭抗禮，甚至有過之而無不及，主要是王岐山除了代表習近平出席重要國際會議之外，還將主導對美外交。最近甚至有報導稱，王岐山還負責訪問日本的中方官員的調派，美日問題一把抓，可謂權傾一時，炙手可熱。

由於國際情勢瞬息萬變，特別是美國總統川普善出奇招，因此，「中共中央外事工作委員會」未來顯然會有應接不暇之虞。從朝核問題、南海爭端、台海紛爭、伊朗核武、中美貿易與科技競爭，恐怕都會讓該委員會大傷腦筋。

習近平雖將「一帶一路」定位為中國重大外交戰略，但從最近巴基斯坦、緬甸、孟加拉都拒絕北京基礎建設收費的建議，顯示一帶一路沿線國家只想撿現成便宜卻無出資共襄盛舉的心態，正是「一帶一路」大戰略的危機所在。

無疑，面對來自美國強有力的挑戰與壓力，儘管「中共中央外事小組委員會」的全體成員都是一時之選，也知道要妥適因應方方面面的壓力並不容易，但恐怕也只能「摸著石頭過河」，走一步算一步了。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)