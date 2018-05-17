2018年05月17日 04:11 中國時報 鄭崇華

穩定、乾淨、安全的能源是台灣永續生存發展的命脈。試問：2025非核家園真的可以滿足台灣的用電需求嗎？沒有電，誰敢來投資台灣？台灣工業又要如何引領國家經濟創新發展呢？因此，當前台灣確實到了政府拍板能源政策的關鍵時刻。

在李國鼎、孫運璿的時代，政府很有遠見地針對電力系統作出長遠規畫，也為台灣的經濟奇蹟給了堅實的基礎。面對地球氣候變遷的挑戰，的確每種能源都有它的優缺點，以及技術上的限制，適合其他地方的技術，可能不一定適合台灣，但也絕對不能畫地自限。

為了對抗地球暖化，目前全世界至少有15個國家承諾在2030年全面廢除燃煤發電，英國積極邁向不燃煤發電，法國甚至計畫3年後就將最後一座燃煤電廠除役。當前台灣政府以增加可再生能源為當務之急，短缺的電卻寧願採用汙染較高的火力發電，也不啟動核四。而台灣正推動電動車、工廠自動化等工業4.0發展，需要穩定的電源，如果仍過度依賴石化發電，這與國際趨勢背道而馳，非台灣之福。

有人問我，是不是贊成核四？我個人認為，太陽能和核能都可解決台灣缺電的問題，對台灣來說，太陽能更是最經濟也是最需要的。台灣的發展就是需要電，在乾淨的可再生能源可以全面滿足用電需求前，我們必須退而求其次地選擇汙染較低的發電方式，而不是聽到核能就開始討論廢核或擁核。

早在李國鼎時代就看到這世紀我們要用核能，當時派最優秀的工程師到美國學習，累積很多經驗，我們沒有必要自己嚇自己。福島核災的日本、對岸的中國大陸，以及我們的競爭對手南韓仍舊啟動和興建核能電廠，這許多國家都使用核能，台灣已從亞洲四小龍之首，落居末位，我們有什麼天大的本事可以完全廢核？

因此，封存核四是非常錯誤的政策，這會害死台灣的老百姓，讓台灣工業搞不起來，沒有電誰會來投資？

在走向低碳經濟的過程，除了積極開發可再生能源，同時要儲能與電源管理，而節能一直是我們認為最容易可以做到的事。低碳城市是個微電網概念，台達電的太陽能、風力發電方案、儲能系統、電動車充電、綠色機房、智慧綠建築等，都可發揮作用。

過去十餘年台達電累積打造了26棟節能減碳、友善環境的綠建築，其中經過認證的18棟，僅2017年就節省了1490萬度電力，效益可觀。如果政府能將遊戲規則制定清楚，修正對石化燃料的不當補貼，對影響民眾身體健康的汙染源加計社會成本，必可大幅提升台灣能源效率及刺激新的智慧節能產業和就業機會。

台灣到底適用什麼能源？需要全體社會討論出一個共識，一旦決定了，就應該全心全意努力推動。最後我要強調，有穩定的能源、電力，台灣才有未來。（作者為台達電子創辦人）

(中國時報)