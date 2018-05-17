真正傷害柯P的不是民進黨

2018年05月17日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨決定與柯文哲分道揚鑣，啟動黨內徵召程序。柯P連任原本勝券在握，卻因「道歉」事件而遭到三面夾殺，不僅藍營選民更厭惡，中間選民感到失望，綠營選民更是不買帳。多家民調數據都顯示，他跟丁守中支持度已不相上下，有的民調甚至出現丁守中贏的結果。當然，現在論斷選舉結果還過早，但道歉事件確實對柯P的政治生命造成傷害。

嚴格來說，柯文哲並不是為說過「兩岸一家親」而道歉，只是向對「兩岸一家親」說法不高興的人道歉，大陸對柯文哲事後的解釋也表示了諒解的態度。即便如此，柯文哲的「搖擺」還是在選民心中留下了負面的印記，恐難以改變。

人們看到，柯文哲為了爭取民進黨的禮讓，不得不向綠營低頭。柯P出身綠營，自稱「墨綠」，以「超越藍綠」訴求當選為選民結構藍大於綠的首都市長，上任之後，也曾盡力向中間選民靠攏，並有意無意與民進黨政府的去中國、轉型正義作為區隔，這一點也讓他跟民進黨政府的立場產生扞格，更不必說在最敏感的兩岸議題上，柯文哲始終站穩了「兩岸一家親」立場，在兩岸官方互動停擺的背景下，堅持舉辦雙城論壇，維繫了難得的兩岸重要交流舞台。

看看深綠選民的強烈反彈，可知柯文哲過去幾年確實做了一些超越綠色立場的事，這對藍綠分化已久的台灣社會來說應屬難能可貴。但「道歉」事件已讓外界開始質疑柯文哲的政治誠信問題，甚至否定他先前從墨綠到超越藍綠所做的種種改變。人們懷疑，柯P究竟只是根據眼前的需要而「靈活」做出調整，最終不過是為了最大限度獲得選票而已，不脫陳水扁這類傳統政客「頭過身就過」的投機心態，這是缺乏政治核心價值的表現。超越藍綠、務實政治應是一種核心價值，經此一事，所謂超越不過是一種兩邊討好，所謂務實也就是政治投機代名詞。

對柯文哲的政治生命來說，可能是一次毀滅性的打擊。正如他自己所承認，無黨無派的他沒有足夠的資源與兩大黨抗衡，4年前他之所以能夠勝選，是因為當時的民意氛圍，加上正確的政治訴求，才能讓沒有政黨奧援的他勝出。很多民進黨人事後認為，他之所以能贏主要得益於民進黨的禮讓和鼎力支持，這當然不符合事實，如果民進黨真有這般能耐，也就斷然不會禮讓柯文哲了。正是柯文哲堅持與民進黨保持必要的距離，才使得他能夠以更為游刃有餘的姿態，面對藍營選民和大陸。柯P政治生命要可長可久，具有未來性，自然應該維持初衷。

「超越藍綠」是柯P不能磨滅的政治印記，也是對人民不可改變的承諾，而且必須身體力行、表裡一致。所謂「超越藍綠」，一是不被藍綠意識形態綁架，二是不對藍綠政治資源依賴，心態必須確定，行為才能貫徹。無論未來他是否有心競逐總統大位，都必須發展出與眾不同的「超越」政治文化，才能幫助他長期聚攏人氣，讓愈來愈多的選民願意基於理念認同，而願意和他站在一起，創造更多專屬於他的政治資源。

但這一切的實現，都必須言行一致、前後一致，經得起選民的嚴酷檢驗。他必須以一個面向未來的政治家自許，避免首鼠兩端的行為出現，面對執政者的政治壓力，及激進選民的不滿，應能勇敢說不，並以持平公正的立場做出政治抉擇。「兩岸一家親」是對兩岸同胞血脈相連的事實描述，本就沒有不妥，柯文哲不僅不能收回，而且需要進一步說清楚、講明白，並以此為出發點，去做選民說服的工作，讓愈來愈多的民眾能夠接受這一說法，不此之圖，只會對所謂民意搖尾乞憐、隨波逐流，這是政客所為，而不是政治家。政治家應該擁有自己的核心價值，並努力爭取選民認同自己的價值，並在全社會凝聚最大的共識。

民進黨不會永遠執政，深綠選民的反彈只是一時氣盛，如果柯文哲連一時的壓力都應付不了，不過證明他沒有面向未來的政治耐力和足夠的政治定力與自信。

柯文哲大可不必糾結於一時的得失，即使民進黨拒絕禮讓，會讓連任之路更艱苦，但不經一番寒徹骨，豈得梅花撲鼻香？堅持「超越藍綠」與「兩岸一家親」，堅定獨家的政治價值，就能夠成為取代民進黨的政治選項。

(中國時報)