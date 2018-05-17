先刮自己的鬍子

友善列印
中國時報
主筆室

「公民監督國會聯盟」日昨公布立委兼職名單，有9位立委分別擔任民間企業獨董。其中，比較令外界關注的是擔任《蓬萊島雜誌社》社長的陳其邁，與擔任京城銀行獨董的許智傑，前者為媒體，後者為股票上市公司。

關於立委兼職的相關規範，目前僅《憲法》第75條規定「立法委員不得兼任官吏」，以及《立法委員行為法》第11條規定「立法委員不得兼任公營事業機構之職務」，除此之外，並無其他明確的禁止事項，但是被點名的立委都宣布辭去兼職，可見立委們也知道兼差不宜。

畢竟立委有問政、立法的職權，如果在外兼差確實可能產生利益衝突或是有被外界稱為擔任「企業門神」的問題。特別是已經確定代表民進黨參選高雄市長的陳其邁，擔任媒體負責人，有違民進黨「政黨不介入媒體」的長期主張。

政治人物介入媒體經營就是不對，與《蓬萊島雜誌社》是民主前輩黃信介所創無關，陳其邁不必牽拖。許智傑則強調京城銀行是南部在地的銀行，願意擔任獨董，是為了爭取在地就業、就學、生活的權益。

京城銀行目前共有65個營業據點、遍及全台，且1983年就股票上市，許智傑以「南部在地銀行」來形容，恐怕有點太小看京城銀行了；至於說擔任獨董是為了爭取在地人的權益，卻恐怕又太誇大了。依公督盟資料，許智傑擔任獨董，半年薪酬高達76萬餘元。

其實早在1993年就有立委提出「立委專職法」，規範立委不得兼差，也有人主張立法規範立委關說，但始終不見天日。立委只知道天天刮人家的鬍子，對自己會不會太寬鬆了？

(中國時報)

真正傷害柯P的不是民進黨 川普中東煽火所為何來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。