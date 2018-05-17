2018年05月17日 04:11 中國時報 主筆室

「公民監督國會聯盟」日昨公布立委兼職名單，有9位立委分別擔任民間企業獨董。其中，比較令外界關注的是擔任《蓬萊島雜誌社》社長的陳其邁，與擔任京城銀行獨董的許智傑，前者為媒體，後者為股票上市公司。

關於立委兼職的相關規範，目前僅《憲法》第75條規定「立法委員不得兼任官吏」，以及《立法委員行為法》第11條規定「立法委員不得兼任公營事業機構之職務」，除此之外，並無其他明確的禁止事項，但是被點名的立委都宣布辭去兼職，可見立委們也知道兼差不宜。

畢竟立委有問政、立法的職權，如果在外兼差確實可能產生利益衝突或是有被外界稱為擔任「企業門神」的問題。特別是已經確定代表民進黨參選高雄市長的陳其邁，擔任媒體負責人，有違民進黨「政黨不介入媒體」的長期主張。

政治人物介入媒體經營就是不對，與《蓬萊島雜誌社》是民主前輩黃信介所創無關，陳其邁不必牽拖。許智傑則強調京城銀行是南部在地的銀行，願意擔任獨董，是為了爭取在地就業、就學、生活的權益。

京城銀行目前共有65個營業據點、遍及全台，且1983年就股票上市，許智傑以「南部在地銀行」來形容，恐怕有點太小看京城銀行了；至於說擔任獨董是為了爭取在地人的權益，卻恐怕又太誇大了。依公督盟資料，許智傑擔任獨董，半年薪酬高達76萬餘元。

其實早在1993年就有立委提出「立委專職法」，規範立委不得兼差，也有人主張立法規範立委關說，但始終不見天日。立委只知道天天刮人家的鬍子，對自己會不會太寬鬆了？

(中國時報)