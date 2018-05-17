川普中東煽火所為何來

2018年05月17日 04:11 中國時報 江靜玲

本周發生在中東的兩個圖像，透露出美國川普政府在中東煽風點火後，卻沒有滅火的方案。

圖像之一是美國駐以色列大使館遷移到耶路撒冷，以色列總理納坦亞胡和坐在他身邊的川普總統女兒伊凡卡、女婿庫許納，以及包括美國財長穆努欽在內，衣冠楚楚的賓客們，個個難掩喜悅之情。納坦亞胡形容這天是「綺麗的一天」。

圖像之二是在加薩走廊，石塊、汽油彈、催淚瓦斯和黑色濃煙中，以色列軍隊擊斃55名巴勒斯坦示威者，受傷者超過2700人，血腥裡充斥憤怒與哀嚎。不用太多著墨，這是巴勒斯坦被「血洗的一天」。

面對兩個截然不同的場景，美國前以巴協商特使殷狄克從華府推文說，這是「苦樂參半的時刻」。這位曾戮力推動以巴和平進程的美國前中東特使說，移館耶路撒冷是件喜事，但不一定非得是零和遊戲，「無論你是否喜歡，應許之地上，還住著其他的人。」

川普政府選在以色列建國70年這天把駐以國使館遷移到耶路撒冷，全然漠視同天也是巴勒斯坦人的「災難日」，70年前的這一天，70萬的巴勒斯坦人被迫遷離家園，讓以色列建國。在這種情況下，暴力升級是預期中的事，但令人憂心的是，庫許那在使館揭幕演說中強調，「美國總統川普實踐了他在競選中的承諾。」

川普在2016年美國大選中，承諾了很多顛覆國際公約和協議的事。過去一周內，川普連續做了兩件納坦亞胡一直要求美國做的事──把美國駐以使館遷到耶路撒冷，以及退出伊朗核協議。川普是實踐了他的承諾，退出伊朗協議在中東放了一把火後，又在耶路撒冷這個火箱中注人了一把油。

無論以色列再怎麼以自衛之名反駁，世人看到的是手無寸鐵的巴勒斯坦示威者被實彈擊斃的畫面，而又是在怎樣的絕望下，那些穿著長袍的巴勒斯坦女人會加入示威，拾起地上的石頭向以色列邊境擲去。

川普的決定，震動了原本已動盪的區域。加薩走廊這一天的血腥衝突只是一個小縮影，伊朗核協議若因美國退出破局，後果不僅是整個中東地區衝突將惡化，並將影響全球安定。

中東地區沒比以巴爭端以及伊朗核問題更緊張的議題，更需要成熟討論，透過妥協尋求解決方案。但川普不考慮後果，不聽與伊朗談判多年的歐洲盟友建議，並選擇忽略國際原子能機構調查伊朗未違反任何核協議條款結果，以實現在競選承諾為由，採取單邊主義。

更甚者，川普做出這些片面決定後，往往沒有後續行動和計畫，要的只是能捉住當下的一椿好交易。對於川普，以色列和沙烏地阿拉伯的利益在於迎合美國猶太勢力所好，可以出售大批軍火，實現競選承諾，為今年11月期中選舉和2020年連任鋪路。

川普或許以為可以像真人實境節目般，告訴那些在加薩走廊的巴勒斯坦人，「你被解僱了」，他們就會乖乖走開。如此愚昧無知的傲慢，是多麼的危險。

川普政府強調「力量和平」，認為此一策略在對付朝核問題起了作用，把平壤推上談判桌，有意把它運用在伊核問題上對付德黑蘭，但不論地緣政治、歷史和文化背景，這是兩個全然不同的核問題。何況，在北韓這件事上，在川金會召開前，甚至舉行後，都還充滿變數。

(中國時報)