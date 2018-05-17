出版自由 豈容文化部踐踏

2018年05月17日 04:11 中國時報 謝小韞

最近文化部明令要審查大陸圖書授權台灣出版事，引起出版界軒然大波，令筆者想起30年前曾服務於行政院新聞局出版處時，負責《出版法》廢止的過程。

《出版法》於民國88年廢止，在廢止前雖有這部《出版法》，但是對於出版管理，當時政府亦非事先審查，而是採事後備查方式處理，即出版品出版後再送新聞局備查，然而，此種方式也不符合時代潮流，故各方要求修改《出版法》或乾脆廢止。

新聞局瞭解《出版法》雖亦有良善之處，如對出版業之輔導獎勵措施，與規定圖書出版須送國家圖書館存檔等作法，但是其不合時代潮流處亦多，故要整合各方意見頗為困難，恐耗時經年，修改不易，乃政策上決定先廢止《出版法》，其餘輔導措施將另立新法處理。

民國87年新聞局確定廢法政策後，即由筆者負責廢止《出版法》專案，在僅僅不到1年時間內，即完成其他13個與《出版法》相關法令之檢討與整備，送行政院及立法院，在該年年底即通過立法院審議，於民國88年1月由總統明令公布廢止。

造成此次風波的《兩岸人民關係條例》已行之多年，許多法條備而不用，爭議的第37條，政府單位亦從未認真執行過，文化部此次竟拿著過時的法令與不合時宜的行政命令，來要求出版業配合，甚至要做連《出版法》時代亦無的事先審查，還祭出行政處分威脅，怪不得會引發眾怒。文化部的主政者應多瞭解兩案目前出版現狀，趁機檢視《兩岸人民關係條例》等法令，凡不合時代需求者宜盡速修正。

台灣的自由民主是我們最值得驕傲之處，出版自由更是華人世界的典範，尤為中國大陸文化界心羨，這是我們在兩岸競爭的最大利基。曾獲法蘭克福書業和平獎的大陸海外流亡詩人廖亦武，其十餘本中文著作均在台灣出版，他說：「台灣是我心靈的祖國。」所以，不論任何黨執政，都不宜以意識形態來侵害此領域。

近閱《偷書賊──建構統治者神話的文化洗劫與記憶消滅》一書，描述德國納粹興亡過程的文化手段，頗有所感，其中一句：「極權主義思想的欲望不僅是要統治民眾，還想統治他們的思想」，實值得我們警惕。但願朝野均珍惜台灣這塊最珍貴的領域！ （前台北市文化局長）

(中國時報)