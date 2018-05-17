司法干預總統職權 離譜

2018年05月17日 04:11 中國時報 羅瑩雪

台北地方法院宣判馬前總統洩密案無罪，關切司法能否抵抗政治力堅守超然獨立者猶在額首稱慶，台灣高等法院竟大逆轉，改判有期徒刑4月。

這判決易科罰金後不過十幾萬的事，沒什麼大不了。至於對馬前總統的名聲，因此案不涉及貪汙或任何其他不名譽等情節，只在認定總統職權之分際上有爭議。所以相信馬英九品格的人，只會加深對他的同情。

問題重點是，這樣的判決對嗎？這樣對總統職權的干涉是不是到了離譜嚴苛的程度？對「洩密」之界定是否到了違背常情之地步？關說司法的人沒事，反而想要處理的人有罪。這是什麼樣的民主法治啊？

過去綠營一再說法院是國民黨開的。事實上，綠營一向團結對外，對手出事集體圍剿，往死裡打，連法官檢察官都肉搜攻擊。藍營的人嘴功輸人，又膽小怕事，不敢多言，於是郭冠英寫篇文章，都可以把退休金跟工作丟了。政務官下台更如過江之鯽。綠的出包則傾黨相挺，連貪名在外的阿扁都有人使命效忠，堅稱他清白。懂得趨吉避凶的司法人員自然知所取捨。

因此政治人物涉入妨害名譽、當選無效、特別費等案都是藍營敗訴居多。政黨二次輪替後派出顧立雄毀棄程序正義，派陳師孟強打不懂選邊之司法官，種種宣告「只要我喜歡，什麼都可以。只要我不喜歡，什麼都不可以」之作為，使這趨勢益發明顯。

同樣涉及洩密，而且顯然是更嚴重的洩露軍機。遠的有李登輝總統的空包彈，害我在大陸布線的眾多情報員被捕，至今仍身陷囹圄。近的有前國防部長馮世寬公開說太平島補運4萬發飛彈。檢察官們全按兵不動，讓他們繼續安享人民納稅錢供養之榮華富貴。

馬前總統只不過在辦公室裡與兩位部屬討論公務及要部屬向長官報告，竟被判洩密有罪，令人難以置信。兩相對比，也太諷刺了吧！

在鬧得沸沸揚揚之卡管事件中，管中閔已因莫須有罪名赴檢方應訊多次。馬前總統也一再因「三中」案等被傳，檢方總是有備而來展開馬拉松式偵訊，顯然對擺弄前總統意興盎然。馬總統忍無可忍，拒絕繼續奉陪，依法行使緘默權，北檢連發5新聞稿斥責，強烈透露其掃興況味。

對照之下，擔任拔管先鋒之教育部長吳茂昆，被東華大學教授按鈴申告貪瀆。吳又涉嫌侵占東華大學之研究專利，事證明確。事發逾月，檢方一片靜悄悄，毫無動靜。台北農產公司總經理吳音寧公款購菜去向不明涉嫌貪汙，也沒見檢方有任何動作。我們的司法究竟怎麼回事？從大法官到檢察官都荒腔走板。難怪人民對司法已不再信任。

「為人須顧後，上台總有下台時。」奉勸在位當權諸君，不為蒼生社稷，也替自己想想。今天所作所為日後他人會如何評價？會要求負何責任？是否趕緊修正，為自己留點後路？ （作者為前法務部長）

(中國時報)