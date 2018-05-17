2018年05月17日 04:11 中國時報 胡幼偉

旺旺中時媒體集團正在推廣「無色」的政治與傳媒理想。我百分之百贊成。關鍵是：要怎樣實現此一理想？

所謂無色，是指遇到共政策議題時，不以黨派利益或立場做為論述基點，而是以科學證據及理性思辨，再加上溝通的能力與誠意，為最大多數人的幸福，找出最妥適的解決方案。

很明顯，在當前台灣政治生態中，恐怕鮮少有黨政人士願意實現這種無色理想。民進黨及其附隨組織在各項議題上，已經擺出唯綠是尊，非我族類、追殺到底的強硬姿態；國民黨奄奄一息之餘，強化泛藍意識唯恐不及，恐怕也無暇參與無色理想的實踐。

因此，要推廣無色理念，還得多靠媒體才行，問題是：要有哪些具體作為？

首先，經營無色媒體，絕對不是在新聞版面上避開任何可能引發藍綠爭鬥的公共議題，以求不得罪各方閱聽眾；而是剛好相反，要積極引導大家從無謂的爭鬥或犬儒式的風花雪月中走出來，面對台灣當前需要解決的各項重要問題，認真理性地超越黨派，集思廣益，尋求合理的解決方案。所以，多報導有意義的新聞話題，揚棄瑣碎無聊的新聞垃圾，是無色媒體的首要任務。

其次，在新聞中拿掉黨派立場或意識型態後，就要用專業知識與科學證據來做為論述的框架與準繩。例如：攸關台灣生存發展的能源政策問題，什麼非核「家園」或用「愛」發電，都是夾雜修辭技術的宣傳口號，缺乏以專業知識看問題的誠意。無色媒體來談能源政策，必須請真正懂台灣能源問題的專家出來講話。台灣到底能不能完全不依賴核能發電，是個要用證據和數據來說話的科技問題，不能是情感問題，也只有真正的專家，才能給出真正的答案。

又例如，在「拔管案」中，到底哪一方講的比較有道理，無色媒體是不是也應該請法律及行政學的專家出來，跟大家把問題好好釐清一下。這也不是名嘴或黨派代表能完成的任務。

更明顯的例子就是年金改革案。所謂的退撫基金，到底有沒有即將面臨破產的問題？蔡政府為何只削減軍公教的退休金，而不動勞工退休金？這裡面到底有沒有基於選票的特殊考量？這些問題若不由專家來回答，當然也就只能陷入無止盡的藍綠鬥嘴了。

至於選舉，無色媒體應該站在人民公益的角度，好好檢視候選人過去的表現，以及競選政見兌現的可能性。不要再把觀察焦點只放在分析藍綠陣營的競爭權謀上。既然說民眾已經對藍綠惡鬥厭惡至極，協助民眾選賢與能，當然就是無色媒體無可推卸的社會責任了。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)