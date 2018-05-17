娜塔莉＋馬修 天鵝湖超驚豔

2018年05月17日 04:11 中國時報 李欣恬 ／基輔報導 ／基輔報導

國際芭蕾舞壇一大盛事！基輔國家芭蕾舞團首席舞者娜塔莉．瑪莎克和享譽全球的芭蕾舞星馬修．高頓，兩人首度合演的《天鵝湖》版本，在台灣時間16日凌晨3點於烏克蘭大劇院完成首演，現場掌聲不斷，謝幕多達5次。

開演前1個半小時，觀眾人潮就已陸續湧入，擠爆這座富麗堂皇的百年老劇院，當地不管是8歲孩童或是80歲年長觀眾，皆身著西裝、禮服盛裝打扮出席。不少年輕觀眾表示，這回是專為他們心目中的女神娜塔莉．瑪莎克而來。娜塔莉．瑪莎克也展現精湛的舞藝，在黑天鵝32轉片段，穩健地轉過一圈又一圈，讓觀眾驚嘆。

烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜拉表示，16日所演出的版本，是經過調整、較有現代感的《天鵝湖》，「這是為當地看過多次《天鵝湖》觀眾所調整的版本，不過下個月到台灣演出的版本，會是純正古典舞劇版本，我認為古典版本會更有趣一點，樂團不同，也會有不同的詮釋火花出現。」

烏克蘭劇院 觀眾擠爆

密克拉．迪亞杜拉是基輔人，他的指揮生涯崛起於1987年，贏得東京國際指揮大賽日本指揮協會特別獎，之後到美國發展，並和指揮家小澤征爾、伯恩斯坦、普列文等指揮大師學習，現任職於烏克蘭大劇院，平日工作為指揮歌劇、舞劇，對於芭蕾舞傳統和舞劇音樂，皆很能掌握。

當晚在演出《天鵝湖》第一幕之後的空檔，密克拉．迪亞杜拉接受本報專訪表示，作為舞劇的音樂指揮，必須要能掌控全場氣氛，「不僅要聽力好，也要眼力好，得順著舞者的呼吸、步伐調整音樂的速度，芭蕾舞是一種肢體語言，和音樂之間有無形的對話、交流，觀眾所感受到的是那非語言的瞬間。」

首席指揮 近期將來台

密克拉．迪亞杜拉表示，柴可夫斯基的舞劇作品，音樂內容也很豐富，「我每次和不同的樂團合作，都會順著每個團隊的特質、樂器編制做不同的詮釋，實際上了舞台，也會有不同的驚喜出現，這正是現場演奏的魅力所在。」

密克拉．迪亞杜拉也將隨基輔國家芭蕾舞團首次來台，並和NSO國家交響樂團合作演出《天鵝湖》、《睡美人》，時間為6月6到10日，地點為台北國家戲劇院。

(中國時報)