英王室婚禮 伴娘、花童出列

英國喬治小王子（左）和夏綠蒂小公主（右）被叔叔哈利選為花童和伴娘。圖為他們上個月23日由父親威廉王子牽著，探望剛生產完的媽媽凱蒂王妃。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

英國哈利王子與未婚妻梅根．馬克爾的婚禮19日將在溫莎堡的聖喬治教堂舉行。梅根已確定由6名伴娘陪同步上紅毯，包括哈利的姪女－現年3歲的夏綠蒂公主，其他5名伴娘最小的只有2歲。另外還有4名花童，其中之一是哈利4歲的姪兒喬治小王子。

英國肯辛頓宮16日宣布哈利和梅根所選定6名伴娘和4名花童的名單，伴娘除了哈利的兄長威廉王子和凱蒂王妃的女兒夏綠蒂，還有哈利的兩名教女（goddaughters）─3歲的芙蘿倫絲．凡．卡特森（Florence van Cutsem）和2歲的薩莉．華倫（Zalie Warren），梅根的兩名教女，以及梅根閨蜜潔西卡．穆隆尼（Jessica Mulroney）的4歲女兒艾薇（Ivy Mulroney）。

4名花童分別是夏綠蒂的哥哥喬治、哈利的教子（godson）傑斯帕．戴爾（Jasper Dyer）以及一對7歲雙胞胎兄弟布萊恩和約翰，兩人是伴娘艾薇的哥哥，即潔西卡的兒子。

潔西卡現居加拿大多倫多，是時尚造型設計師。2011年梅根從美國洛杉磯轉往加拿大發展時，在多倫多結識了潔西卡，兩人成為好友。潔西卡的丈夫賓．穆隆尼（Ben Mulroney）來頭不小，他是電視節目主持人，父親則是1984年到1993年間擔任加拿大總理的布萊恩．穆隆尼（Brian Mulroney）。

一度有傳言稱，潔西卡可能在梅根婚禮上擔任女儐相，不過梅根好友眾多，為了不得罪任何人，決定不安排女儐相。

英國王室婚禮向來隆重而且嚴肅，不過哈利和梅根表明，他們希望這是一場歡樂、有趣的婚禮，能夠和大家一起慶祝。兩人曾經表示，他們計畫讓這場婚禮能夠「反映新郎和新娘的人格特質」。

(中國時報)

娜塔莉＋馬修 天鵝湖超驚豔 發電量不夠 藝術家找解方

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。