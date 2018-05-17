英王室婚禮 伴娘、花童出列

2018年05月17日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

英國哈利王子與未婚妻梅根．馬克爾的婚禮19日將在溫莎堡的聖喬治教堂舉行。梅根已確定由6名伴娘陪同步上紅毯，包括哈利的姪女－現年3歲的夏綠蒂公主，其他5名伴娘最小的只有2歲。另外還有4名花童，其中之一是哈利4歲的姪兒喬治小王子。

英國肯辛頓宮16日宣布哈利和梅根所選定6名伴娘和4名花童的名單，伴娘除了哈利的兄長威廉王子和凱蒂王妃的女兒夏綠蒂，還有哈利的兩名教女（goddaughters）─3歲的芙蘿倫絲．凡．卡特森（Florence van Cutsem）和2歲的薩莉．華倫（Zalie Warren），梅根的兩名教女，以及梅根閨蜜潔西卡．穆隆尼（Jessica Mulroney）的4歲女兒艾薇（Ivy Mulroney）。

4名花童分別是夏綠蒂的哥哥喬治、哈利的教子（godson）傑斯帕．戴爾（Jasper Dyer）以及一對7歲雙胞胎兄弟布萊恩和約翰，兩人是伴娘艾薇的哥哥，即潔西卡的兒子。

潔西卡現居加拿大多倫多，是時尚造型設計師。2011年梅根從美國洛杉磯轉往加拿大發展時，在多倫多結識了潔西卡，兩人成為好友。潔西卡的丈夫賓．穆隆尼（Ben Mulroney）來頭不小，他是電視節目主持人，父親則是1984年到1993年間擔任加拿大總理的布萊恩．穆隆尼（Brian Mulroney）。

一度有傳言稱，潔西卡可能在梅根婚禮上擔任女儐相，不過梅根好友眾多，為了不得罪任何人，決定不安排女儐相。

英國王室婚禮向來隆重而且嚴肅，不過哈利和梅根表明，他們希望這是一場歡樂、有趣的婚禮，能夠和大家一起慶祝。兩人曾經表示，他們計畫讓這場婚禮能夠「反映新郎和新娘的人格特質」。

(中國時報)