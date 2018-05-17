發電量不夠 藝術家找解方

2018年05月17日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

據台電資料，去年全台發電量「火力全開」，今年從核二2號機啟動與否到深澳火力發電廠通過環評，均受全民關注，此類議題不只在議事殿堂可見，在美術館亦可得到審視。2018台北雙年展以「後自然：美術館作為一個生態系統」為主題，策展人吳瑪悧與范切斯科．馬納克達以此論題，將美術館與館外環境連結。

作為策展人，吳瑪悧指出藉著本屆雙年展也重新思考美術館的機制，一般的展覽往往囿於展期，難以發揮持續且長期的影響力；而美術館則能緩慢而有機地成長，細緻地回應周遭環境，延續它的生命周期。以美術館作為一個生態系統，去關注不同的生態系統間如何建立關係。從藝術、理論、社會和政治環環相扣中，有助於理解生態系統如何產生、協作以及適應變化而再生。

吳瑪悧與范切斯科．馬納克達的策展理念，著眼於文明發展的過程中，人類始終面臨環境挑戰，近幾十年更是衝擊加速。政治、經濟在人類生存發展上，扮演著找尋禁得起時空考驗的永續計畫，藝術家在此亦扮演自身角色，試圖開創新機制，思索新方法，在各種生態系統中觀察生物間脆弱的相互維繫及生物多樣性。

「這個議題對於位在亞洲海島的台北雙年展所在場域尤其重要。從農業過渡到工業社會，亞洲扮演著西方已開發國家的世界工廠角色，為了發展經濟，大大犧牲了環境。」當台灣乃至亞洲許多新興城市，都因工業化、城市發展、全球經濟壓力而面臨著嚴重的環境問題。

本屆雙年展試圖關注機制中相互依存的重要性，以及運作機制如何趨向於整體的共同利益，並以台北市立美術館作為展覽的中樞神經系統，藉以向外擴展，在展館外引發更多迴響。

(中國時報)