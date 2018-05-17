擬音師操刀 音樂會活起來

《彼得與狼在好萊塢》音樂會，由音效師破銅爛鐵STOMP成員傑森米爾斯（右）、指揮陳康明（左）、說書人洪健藏及台北市立交響樂團合作演出。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

台北市立交響樂團為全市國小五年級學生所製作的「育藝深遠」音樂會，邀請到美國「破銅爛鐵（STOMP）」創團團員傑森‧米爾斯為「彼得與狼在好萊塢」親子音樂會擔任擬音。在他手中，木魚可以發出青蛙叫聲，搭配動畫演出，音樂會也跟著活了起來。

傑森米爾斯表示，「我很喜歡聲音的創作，聲音可以強化劇情，創造更多想像空間。」最大的挑戰是在舞台上，他必須隱藏得很好，「不能太凸顯自己，更不能動作太大，影響整體音樂會；我也必須在每一場都保持一樣的品質，照顧好9支麥克風。」

米爾斯1995年起是百老匯秀「STOMP（破銅爛鐵）」打擊樂團的成員之一，不但是鼓手、作曲家、老師，也有自己的音樂工作室。他曾隨破銅爛鐵打擊樂團演出超過千場，現在則擔任擊樂音效師。

超過30種工具，在米爾斯手上就成了聲音的化妝師，在這場音樂會中，米爾斯用馬鈴薯的袋子撞擊到小麥，聽起來就像是有人從高空墜落的聲音，他用塑膠鍋鏟綁上黃色塑膠手套，製造鴨子划水的聲響，用鑽孔機放在鐵桶上發出吱吱共鳴聲，就像是工廠在組裝機器人，工作台上還有半根香蕉，「我必須在舞台上吃香蕉，才能透過麥克風發出情節中需要的吞嚥聲。」

指揮家陳康明來自新加坡，目前擔任新加坡交響樂團副指揮，也是新加坡青年交響樂團音樂總監，他經常客席指揮電影配樂音樂會以及親子音樂會，「很有趣的是這場表演已經演出3場，現場小朋友都鴉雀無聲，非常專注。」

音樂會將於5月18日在中山堂中正廳舉行一場，19日在新竹市文化局演藝廳演出，這也是台積心築藝術季的節目。

(中國時報)

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