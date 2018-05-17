金曲獎公布入圍名單！爭王 林俊傑再戰陳奕迅搶三

2018年05月17日 04:11 中國時報 尤嬿妮 、 蔡琛儀 、 許雅淳 報導

林俊傑

李玖哲

許書豪

陳奕迅

第29屆金曲獎16日公布入圍名單，本屆角逐國語男歌手獎的包括林俊傑（JJ）、陳奕迅（Eason）、宋念宇（小宇）、李玖哲及許書豪，其中以第9度入圍的Eason，對決6度入圍的JJ為最大亮點，兩人將一同爭奪個人第3座歌王。此外，曾獲第18屆金曲歌王的李玖哲，以及退伍出輯就入圍的小宇，還有黑馬許書豪，實力同樣不容小覷。

Eason與JJ曾在第21屆金曲獎交手過一次，最後由陶喆拿下歌王，兩人今年二度搶獎，Eason昨對入圍開心表示：「衷心感謝金曲獎所有的評審，這張專輯能夠得到各位的肯定，我真的覺得非常、非常、非常之興奮！我一定會繼續努力，發掘更多音樂上的可能性。」

JJ以《偉大的渺小》入圍6項獎，為本屆大贏家之一，昨得知消息時，他正在北京準備周末的演唱會，他說：「這張專輯的創作與製作過程的確不容易，心中有滿滿的感恩！謝謝身邊的音樂夥伴們，陪我一起完整了這張專輯的核心概念，感謝評審們給予團隊和我的入圍肯定！」

老蕭神預測小宇入圍

小宇曾消失歌壇5年，去年加入蕭敬騰（老蕭）所屬的喜鵲娛樂，推出專輯《同在》即問鼎歌王寶座，他昨得知消息時正趕赴校園演出，開心說：「這次的入圍真的給了《同在》很大的鼓勵，我會更努力做下一張專輯，敬請期待。」老蕭昨在杭州錄影，未能第一時間恭喜師弟，經紀人Summer說：「入圍名單公布前一天，老蕭就說『宇哥肯定入圍』！」

李玖哲得知入圍時忍不住哭喊「很開心，很感動！」他表示7年沒發片，能入圍是很大的肯定，因當初要再發專輯時，有些人不相信他會有好成績，他昨興奮說：「非常感謝公司和大哥（黃立成）、老婆，還有所有的工作人員，因為這不是我一個人可以完成的！」

許書豪歷經公司改組

31歲的許書豪是本屆評審一致認為「新聲音的確唱得不錯」的歌手，他18歲簽給艾迴當儲備歌手，歷經唱片公司改組、約滿不續，之後他考取街頭藝人證照到處表演；他昨感動說：「這幾年來一直很用心的做音樂，都沒有被太多人看到或聽過、沒有得到很多認同，想放棄了好多次，謝謝評審們的耳朵，和一直看好我鼓勵我的人！」第29屆金曲獎頒獎典禮將於6月23日在台北小巨蛋舉行。

(中國時報)