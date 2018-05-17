搶后阿妹冷靜彭佳慧激動

2018年05月17日 04:11 中國時報 尤嬿妮 、 許雅淳 報導

彭佳慧

張惠妹

徐佳瑩

呂薔

第29屆金曲獎16日公布入圍名單，本屆國語女歌手獎競爭激烈，由14次入圍、問鼎第4座歌后的常勝軍張惠妹（阿妹），對決拿過第8屆新人獎及第27屆女歌手獎的彭佳慧，及曾獲最佳新人且3度入圍歌后的徐佳瑩。此外，首度入圍的飛及呂薔，在金曲評審今年以「鼓勵前瞻性」的評分考量下，被視為黑馬人選。

阿妹近日在剪接室閉關剪「烏托邦」演唱會DVD，昨得知入圍後，阿妹透過唱片公司表示：「謝謝金曲獎一直以來對我做音樂的支持！更開心的是對我製作團隊的肯定。」隨後便平靜地繼續剪接，經紀人陳鎮川笑說：「工作人員都叫她冷靜姊！哈哈哈。」透露「烏托邦」演唱會DVD預計暑假推出。

彭佳慧喜極而泣

彭佳慧昨早和經紀人通電話，兩人都很緊張入圍名單將揭曉，約好不看電視，彭昨在家等名單公布等到肚子餓，出門吃陽春麵吃到一半，朋友們的祝賀紛至沓來，她當場喜極而泣，雙手發抖，感動說：「沒想到《大齡女子》之後可以馬上再次入圍，我是如此幸運，要感謝《我想念我自己》專輯所有幕後團隊的努力。」

飛一度以為做夢

徐佳瑩昨在工作聽到入圍消息，開心直說「真是最大的驚喜」：「《心裡學》這張專輯產生的過程歷歷在目，我和同事們的用心和用力，能被金曲獎認證實在很開心，此刻只想到一句老套卻由衷的話『入圍就是肯定！』」

飛昨得知入圍，第一時間懷疑自己是不是在做夢，「因為真的沒有料到！其實這張專輯，光是能被聽見就已經很開心了，入圍更是不敢想，我滿腦子想的都是這3年來陪著我的臉孔…這真是我人生非常精彩的3年，不管這次入圍有無得獎，我都由衷的感激。」

呂薔曾入圍第24屆金曲新人，今年首度問鼎歌后，她昨在等名單公布直播前打算買麵吃，邊走邊想：「不行不行，萬一怎樣怎樣，我在路上亂哭亂叫怎麼辦。」決定折返回家，沒想到公布國語女歌手獎時，第一個喊出她的名字，「我直接先大尖叫，抱著我的狗哭到不行…沒想到我真的可以入圍女歌手！現在才發現我真的是歌手。」

(中國時報)