孫燕姿A-Lin 抱憾成遺珠

2018年05月17日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

A-Lin與本屆金曲獎無緣。

第29屆金曲獎入圍名單16日揭曉，結果自是幾家歡樂幾家愁，此次孫燕姿及A-Lin被視為最大遺珠，評審團主席陳子鴻坦言兩人確實讓評審很頭痛，因評選機制規定，每個獎項投票前要先決定是否增設名額，進入票選階段就無法再增額。

資深音樂人陳建寧認為，A-Lin這次不管在選曲、製作都是一流，唱法也有許多變化，甚至融入EDM元素，突破性高；而孫燕姿演唱自然，無刻意迎合或改變唱法，發自內心的演唱詮釋，流露真摯感情，對於兩人未能入圍歌后覺得很遺憾。

陳建寧也提到，李榮浩整張唱片是全創作製作編曲，唱功也非常純熟到位，與入圍歌王的許書豪有不少共同點，他猜測可能評審希望名單多一點新聲音才讓李榮浩落馬；而盧廣仲〈魚仔〉傳唱度高，演唱質樸無華但深入人心，陳建寧評論他是：「無招勝有招。」也是遺珠之一。

王力宏歌王敗北

另一資深音樂人陳國華認為，歌王大遺珠是王力宏，他替王抱屈：「其實他的音樂一直在改變，在找新的定位，他又演又歌，又當製作人，聲音唱腔也一直在改變。」

陳國華也特別提到蕭敬騰領軍的獅子合唱團，獅子去年推出翻唱專輯《Replay》，但本屆提名全槓龜，他認為，其實做翻唱比原唱還更具難度，「原來的歌設計好了要去打破框架，再做好，反而難上加難，要唱得有自己味道又不失原創。」對於羅大佑未入圍製作相關獎項也感到可惜。

(中國時報)