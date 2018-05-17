蕭煌奇6度入圍爭台語歌王

2018年05月17日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

許富凱

翁立友

荒山亮

蔡佳麟

吳申梅

朱海君

張艾莉

林喬安

張涵雅

本屆金曲台語男歌手獎競爭激烈，曾得過3次台語歌王的蕭煌奇，昨一口氣入圍最佳台語專輯、最佳台語男歌手，他第6度入圍台語最佳男歌手，表示：「音樂是我快樂的泉源。謝謝每個愛我的人，我會繼續做好音樂。」他特別感謝安心亞跟他合唱，力邀她一起走紅毯。許富凱入圍最佳台語專輯、最佳台語男歌手，他第5次入圍台語男歌手，「在公布前還是會很緊張，尤其這一次一口氣入圍兩個獎項，真是給我莫大的肯定。」

荒山亮曾以《天荒地老》專輯拿下金曲台語歌王，今年是他第4度角逐，他昨在紐約錄製新專輯，聽聞喜訊，表示「半夜手機狂響，謝謝大家的恭賀簡訊！」而翁立友在2009年首次報名金曲獎就勇奪歌王，昨也是第4次入圍最佳台語男歌手，他說：「再度入圍滿滿感激，去年攻蛋與出專輯，今年剛好又碰上新專輯將推出，真是好『四』成雙。」

首次入圍台語男歌手的蔡佳麟，出道8年，透露：「每年金曲獎其實都會很期待可以聽到自己的名字入圍，但每一年都沒有，今年就故意不看不聽不想，沒想到反而入圍了。」

張涵雅雙喜臨門

入圍台語女歌手的張涵雅，昨表示得知喜訊後獨自躲在車上尖叫、發抖，更宣布已懷第2胎，剛滿3個月，「謝謝肚子裡的寶寶帶給我幸運！」

吳申梅與張涵雅都是二度入圍，吳申梅自稱很幸運，「我很喜歡《咱攏要幸福》，謝謝蕭煌奇老師，謝謝我的媽媽。」張艾莉則是第3度入圍，透露「出道滿10年，一路走來不容易，收到這個最棒的禮物。」

林喬安、朱海君皆首度入圍，朱海君入行7年，昨表示：「第一時間，以為工作人員開玩笑，再次確認後，馬上打給老媽，老媽在電話中激動得哭了。」直呼：「入圍即是肯定，真的很開心！」

而林喬安在2015年出道，發行首張專輯就入圍最佳台語女歌手，表示心情很興奮。

(中國時報)