李宗盛入圍製作人獎拚雙喜

2018年05月17日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

李宗盛去年替大陸歌手李劍青製作專輯《仍是異鄉人》，今年金曲獎將和林俊傑（JJ）、戴佩妮、Jerald Chan等人廝殺「最佳專輯製作人獎」；此外，7月將滿60歲的他，16日也同步傳出喜訊，遭爆梅開三度，再娶小27歲的嫩妻「千惠」，可謂是雙喜臨門。

李宗盛向來對得獎一事看得相當淡泊，昨僅透過相信音樂低調表示：「謝謝大家。」而戴佩妮過去曾替劉思涵製作專輯，並擒下專輯製作人獎，她去年替劉思涵操刀專輯《不特別得很特別》再度入圍，聞訊後也說：「感謝今年的評審！感謝劉思涵和種子音樂給予製作團隊的信任！感恩。」而JJ也憑替自己製作的專輯《偉大的渺小》，二度角逐製作人獎。

嫩妻被讚持家

李宗盛昨未正面回應喜事，但媒體報導，友人透露新任李太是很持家的女生，他對外也都會介紹是自己的太太。相信音樂代為表示，李宗盛除了吉他與作品，向來不曾對任何私事表示意見，也不覺得這值得公眾關注，他昨下飛機時並沒有因為喜訊外流，影響到原來的生活步調，反而精神奕奕地提醒同事：「不要因此打亂了我們今年排訂的計畫與未來那麼多想好好做的事。」

李宗盛曾和主持人朱衛茵、金曲歌后林憶蓮各有一段婚姻。他1987年和朱衛茵結婚，育有兩女，婚姻維持十年；隨後他在1998年和林憶蓮在加拿大結婚，沒多久就生下女兒李喜兒，2004年兩人突發聲明宣告離婚，當時李宗盛更以他寫的歌曲〈領悟〉歌詞：「我們的愛若是錯誤，願你我沒有白白受苦。」為這段6年婚做了註解，自此之後李宗盛的感情世界變得更加神祕。

(中國時報)