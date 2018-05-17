周董：周氏情歌別太認真

2018年05月17日 04:11 中國時報 報導林彥君

周杰倫（周董）的新歌〈不愛我就拉倒〉因歌詞太直白，引起網友灌爆方文山微博留言，要他「救救周杰倫」，周董16日出席公益活動，被問到對網友留言的看法？他表示這是周氏情歌的風格，「我不需要回應，我會回應都是因為方文山的關係，他很在意網友評價，打電話問我『要不要回覆？』」周董勸歌迷不要太認真，也向方文山喊話：「奉勸文山老師輕鬆面對。」

他至今出道18年，自認還很幼稚，但歌迷逐漸成長，才會讓歌迷覺得新歌和以往的風格反差太大，他舉例過去專輯中，歌詞出現「公公偏頭痛」、「不用麻煩了」等詞彙，歌曲〈Mine Mine〉及〈愛情廢柴〉歌詞簡單又琅琅上口。

他說〈不愛我就拉倒〉不是方文山填詞，不需要承擔酸民的批評，「若換作是方文山被批評，我絕對跳出來，但我跟彈頭被酸無所謂。」他希望新歌的點閱率可以超越〈告白氣球〉，「〈告白氣球〉真的是我覺得紅得莫名其妙的一首歌。」

明年初將出輯

他的新專輯正在籌備，目前只差2首歌，預計明年1、2月時發行。他去年沒出新作品，自嘲本屆金曲獎入圍名單不關他的事，「好險有出席公益活動，不然悶在家裡傻傻盯著金曲獎，自己又沒有參加，感覺很可憐。」被問到是否想擔任金曲頒獎人？他表示如果受邀會出席，「跟金曲沾點邊。」但據悉23日頒獎典禮剛好撞期他在大陸福州的巡演活動，所以無法出席。

他也計畫拍好萊塢電影，他已寫好劇本，類型將會是懸疑、偵探推理和音樂，會和一位外國演員搭擋演出，至於是否執導演筒？他表示後續還要討論。

(中國時報)