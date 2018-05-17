黃香蓮送別 人生導師

黃香蓮昨特地慰問家屬。（范揚光攝）

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中國時報
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導演陳聰明病逝，昨告別式場面隆重。（范揚光攝）
葉青（左）和林美照昨表情哀戚。（范揚光攝）

歌仔戲資深演員、導演陳聰明上個月病逝，享壽84歲，家屬16日在桃園辦告別式，他過去栽培的葉青、黃香蓮、林美照、石惠君、李亞芬等人有情有義送恩師最後一程，楊麗花送花圈花籃弔唁。黃香蓮昨感性說：「他是我人生導師，最讓我佩服的是，老師沒讀過書，以前卻會教我用閩南語念唐詩，他對唱腔、身段、鏡頭、音樂也都擅長，是歌仔戲壇鬼才。」

在楊麗花、黃香蓮、葉青歌仔戲「三王」鼎立年代，陳聰明曾幫她們執導過許多膾炙人口電視歌仔戲，林美照14歲出道第一份合約就是簽給陳聰明，黃香蓮原本被爸媽反對唱歌仔戲，也是因為陳聰明說服她媽媽才入行。葉青等一行人對昔日恩師非常敬重，昨提早到告別式上話當年，對陳聰明的印象都是認真嚴格，她們很有心的跟著靈車走了一段路才離開。

聞噩耗震驚

黃香蓮說，陪老公到美國開會剛回台，聽到老師去世噩耗很震驚，2年多前曾在柳青告別式碰面，自己還被陳聰明笑虧是妖怪，意指她駐顏有術。黃香蓮13歲一路跟著陳聰明，「老師很會說文言文，尤其閩南語和古字很道地。」她印象最深刻是有次現場播出節目，她在鏡頭外沒站就位，陳聰明氣得甩她一巴掌，然後趕緊把她推到鏡頭前，「剛好那一場要演哭戲，我邊演邊哭。」

(中國時報)

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