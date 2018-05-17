莫允雯愛大鑽戒 盼35歲前嫁掉

2018年05月17日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Harry Winston推出婚嫁系列珠寶，0.5克拉至1.5克拉的鑽石最受歡迎。（Harry Winston提供）

Harry Winston品牌最受歡迎的HW logo鑽戒。（Harry Winston提供）

Harry Winston婚嫁系列珠寶，鑽戒款式多元選擇眾多。（Harry Winston提供）

莫允雯在Harry Winston的「HW愛的密語」卡片留言。（陶福媛攝）

6月至年底是婚嫁旺季，海瑞溫斯頓（Harry Winston）邀請莫允雯擔任婚嫁系列珠寶展演嘉賓，一襲浪漫唯美白色婚紗佩戴要價逾5200萬元的珠寶，貴氣逼人。

莫允雯笑說，本來她佩戴的是一枚5克拉的鑽戒，但戴上後感覺「還好」，於是業者二話不說立刻為莫允雯升級到7.89克拉鑽戒，讓她頻頻滿意點頭，直呼「一點也不OVER」、「大小剛剛好」。

伊莉莎白泰勒戴鑽鍊啟蒙

這顆Harry Winston近8克拉的鑽戒，要價近2700萬，難道不怕追求者會有壓力？莫允雯笑說：「本來打算在35歲前把自己嫁出去，這下恐怕嫁不掉了。」

莫允雯指出，她對結婚一直存在著幻想，想像未來老公捧著鑽戒下跪求婚，還曾想在迪士尼公主城堡結婚。不過現在她變得務實許多，求婚不必下跪，婚禮只求簡單、溫馨，不必非得在公主城堡結婚，「不過，一枚鑽戒還是要有，這點不能妥協！」

莫允雯對Harry Winston珠寶的啟蒙很早，12歲時在時尚雜誌看到伊莉莎白泰勒佩戴Harry Winston水滴型33.19克拉鑽石項鍊，就留下深刻印象，最喜愛品牌經典水滴型和枕型切割的鑽石，如果將來能擁有一顆大鑽戒，雖捨不得戴出門，但會在每天睡覺前拿出來戴一下。

Harry Winston婚嫁珠寶展即起至6月3日在台北101和麗晶精品登場，展期特別以品牌logo「HW」發想愛的密語卡片，包括「Husband & Wife 」（夫妻）、「Health & Wealth」（健康與財富）、「Home & World」（家與天下）、「Heart & Wish」（愛心與心願）、「Hug & Whisper」（擁抱與低語）等，贈予前來店上鑑賞的客人。

(中國時報)