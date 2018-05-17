2018年05月17日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

松岡茉優（左一）穿Bottega Veneta早秋，絲質蕾絲洋裝12萬8700元，ISABELLA漆亮小牛皮高跟鞋2萬1000元。（CFP）

松岡茉優腳踩BV的ISABELLA漆亮小牛皮高跟鞋，2萬1000元。（BV提供）

BV的CITY KNOT水蛇皮混小羊皮肩背包，15萬6800元。（BV提供）

BV的CHAIN KNOT小羊皮混水蛇皮鍊帶包，8萬4500元。（BV提供）

常看日劇的觀眾，應該對23歲的女星松岡茉優不陌生，她演過《小海女》、《天才婦科醫2》、《搶救老公大作戰》，甜甜笑容超療癒，最近演出名導是枝裕和新作《小偷家族》，首次登上國際舞台，搶穿Bottega Veneta（BV）壁畫色系的早秋洋裝出席坎城新片發表，讓童星出道、從三線配角慢慢爬到一線女星的她激動落淚，直言是個人演藝生涯的奇蹟，未來還希望能再登國際。

松岡茉優在日劇中給人甜美可人，但帶點男孩氣，甚至活潑到聒噪的印象，穿上女性化的BV早秋，因為洋裝運用舒適的壁畫色調、輕盈的水洗絲材質，轉化出她優雅不失年輕感的新形象，而腳上踩的ISABELLA漆亮小牛皮高跟鞋乍看傳統，但是細看後，會發現鞋跟看似沾到對比色的釉漆，還有intrecciato編織紋面。

(中國時報)