松岡茉優淚灑坎城

松岡茉優談星路歷程激動落淚。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
松岡茉優（左一）穿Bottega Veneta早秋，絲質蕾絲洋裝12萬8700元，ISABELLA漆亮小牛皮高跟鞋2萬1000元。（CFP）
松岡茉優腳踩BV的ISABELLA漆亮小牛皮高跟鞋，2萬1000元。（BV提供）
BV的CITY KNOT水蛇皮混小羊皮肩背包，15萬6800元。（BV提供）
BV的CHAIN KNOT小羊皮混水蛇皮鍊帶包，8萬4500元。（BV提供）

常看日劇的觀眾，應該對23歲的女星松岡茉優不陌生，她演過《小海女》、《天才婦科醫2》、《搶救老公大作戰》，甜甜笑容超療癒，最近演出名導是枝裕和新作《小偷家族》，首次登上國際舞台，搶穿Bottega Veneta（BV）壁畫色系的早秋洋裝出席坎城新片發表，讓童星出道、從三線配角慢慢爬到一線女星的她激動落淚，直言是個人演藝生涯的奇蹟，未來還希望能再登國際。

松岡茉優在日劇中給人甜美可人，但帶點男孩氣，甚至活潑到聒噪的印象，穿上女性化的BV早秋，因為洋裝運用舒適的壁畫色調、輕盈的水洗絲材質，轉化出她優雅不失年輕感的新形象，而腳上踩的ISABELLA漆亮小牛皮高跟鞋乍看傳統，但是細看後，會發現鞋跟看似沾到對比色的釉漆，還有intrecciato編織紋面。

(中國時報)

楊冪曬美照 新包釘出浪漫風情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。