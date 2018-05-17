彩繪大師坐鎮 錦繡麥森開展

彩繪大師莉迪亞．許倫克作品〈星宿傳說〉花瓶。（麥森提供）

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中國時報
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麥森彩繪大師莉迪亞．許倫克〈世紀之嬌〉花瓶成為全場焦點。（粘耿豪攝）
麥森也是全世界第一個在鋼筆上彩繪的品牌。（粘耿豪攝）
彩繪大師莉迪亞．許倫克浪漫龐巴杜夫人壁畫。（麥森提供）
馬第斯．修茲攜手彼特．史壯，兩位藝術家一同打造瓷偶系列。（粘耿豪攝）
錦繡麥森特展與大師簽名會

歐洲第一瓷器麥森，已走過308年歷史，國裕企業自代理以來，不只年年引進稀有珍品，並邀來國際大師舉辦展覽，讓收藏家有機會近距離與大師交流，今年麥森彩繪大師莉迪亞．許倫克（Lydia Schrenk）與瓷偶彩繪大師馬第斯．修茲（Matthias Scholz）坐鎮「錦繡麥森」特展，帶來許多精彩之作。

〈世紀之嬌〉花瓶 360度彩繪

受到全球收藏家矚目的〈世紀之嬌〉是麥森瓷器罕見大型作品，不只製作難度高，其背後的意義，更賦予花瓶更高的收藏價值，〈世紀之嬌〉的創作，主要向1862年倫敦「第3屆世界博覽會」展出的雙耳花瓶致敬，其代表的意義非凡，加上麥森彩繪大師莉迪亞．許倫克360度彩繪，展現高超工藝，莉迪亞．許倫克表示，一個藝術品的完成，仰賴許多每個細節，〈世紀之嬌〉製成需要1年以上的時間，加上大型瓷器製作不易，能完成這個代表作，她覺得很有意義。

除了打造曠世之作〈世紀之嬌〉，彩繪大師莉迪亞．許倫克也受麥森邀請繪製〈星宿傳說〉花瓶，這次麥森瓷器首度以星辰為主題打造花瓶，莉迪亞．許倫克以義大利畫家祖卡里畫作為靈感，用其擅長的工筆畫，描繪希臘神話中的經典人物，並以帝王藍的釉中彩製作，這是麥森300年來的獨家配方，讓〈星宿傳說〉更添神祕感。

〈美滿良緣〉瓷偶 音樂為主題

除了繪畫大師莉迪亞．許倫克，瓷偶彩繪大師馬第斯．修茲這次帶來與彼特．史壯聯手打造的瓷偶系列，他表示，與彼特．史壯合作超過10年，他觀察，彼特．史壯的雕塑作品展現了人性的光明面，因而他在色調的選用上也會朝向正面、活力，這次展出的瓷偶系列，他最鍾情以音樂為主題的〈美滿良緣〉瓷偶，因為平時愛畫畫的他，對古典吉他也有涉獵。「錦繡麥森」特展從即日起展出，現場有大師坐鎮示範高藝術性的瓷偶彩繪，這更是許多收藏家能近距離與大師交流的難得機會。這次展出除了花瓶，亦有壁畫、鋼筆等麥森工坊作品，精彩可期。

(中國時報)

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