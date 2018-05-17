2018年05月17日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

雪花秀潤燥精華，2780元。（雪花秀提供）

MAKE UP FOR EVER微霧輕感氣墊粉餅Y215，1700元。（MAKE UP FOR EVER提供）

品木宣言天生麗質粉美肌超霧感水凝霜，1550元。（品木宣言提供）

雪肌精雪耀魔幻蜜粉（雪藍精靈）SPF15/PA+，1900。（雪肌精提供）

韓國國民女神宋慧喬擔綱雪花秀首位代言人，日前出席上海潤燥精華系列上市活動，分享她最愛的潤燥精華EX與自己對平衡與和諧的看法，本季除了雪花秀有女神坐鎮，為韓國每4秒賣出1瓶的潤燥精華EX加持，各大品牌也祭出新品搶市。

雪花秀經典明星商品潤燥精華EX，穩居韓國專櫃銷售第一全效前導精華，內含品牌經典成分滋陰平衡極翠，為肌膚注入5大珍貴藥材能量。

品木宣言針對年輕世代易出油、毛孔粗大、粗糙肌膚等問題研發「天生麗質粉美肌系列」，2015年上市以來深獲消費者青睞，近年再推「天生麗質粉美肌超霧感水凝霜」、「天生麗質粉美肌卸妝凝膠」，強攻夏日保養需求。

除了保養新品搶眼，底妝新品也符合夏日期待，展現輕盈舒適感，雪肌精祭出雪耀魔幻蜜粉，質地就像是雪肌精化妝水化身而成的蜜粉，展現柔潤舒適觸感。

MAKE UP FOR EVER去年推出晶漾防曬氣墊粉餅，紅遍韓國彩妝界後，今年再發表「微霧輕感氣墊粉餅」並搭配韓國特製天王掃#108迷你粉底刷，能夠在氣墊面板上直接混搭妝前保溼、打底、提亮等產品。

(中國時報)