2018年05月17日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Panasonic全新HEPA高密度濾網空氣清淨機，可消除空氣異味及強效過濾PM2.5達99.97％，F-VXP70W，1萬9900元。（Panasonic提供）

Honeywell新品冷專型移動式空調HL10CESWW，上市價2萬6900元，新品早鳥優惠價1萬7900元，31日前購買即有機會抽ECOVACS掃地機。（Honeywell提供）

又到了各品牌發表春季家電新品的時候，Panasonic今年推出全新的OLED及4K大電視，還有節能的空氣清淨機、獨家技術的電鬍刀等新品；Honeywell亦看準酷暑商機，主打全新冷專型移動式空調，同時祭出早鳥優惠，帶給消費者清涼度過炎炎夏日。

55吋以上電視將成主流

Panasonic今年共推出22款電視新品，並提升進口機種數量，當中7款都是從日本進口，而其獨家的6原色顯像技術及HCX晶片，能將畫面中的色彩提升呈現，搭配Cinema Surround Pro劇場環繞專業音效，讓消費者在家中也能享受高品質的畫面及音效。台松電器販賣總經理許國士表示，去年度就賣出13萬台電視，今年55吋以上電視將成趨勢，預計可銷出達15萬台的目標，達全台市占第一的35%。

除此以外，品牌也推出創新的ES-LV9C電鬍刀，擁有新密著5枚刃，結合全曲面5D浮動刀頭，更貼合各種臉型的設計，讓不同使用者都能體驗最「貼身」的刮鬍感受；而面對空汙這全球性的話題，全新HEPA高密度濾網空氣清淨機不僅可消除異味及過濾PM2.5達99.97%，PM2.5顯示燈能讓用戶隨時掌握家中空氣狀況。

移動式空調免安裝

Honeywell推出免安裝繁複的冷專型移動式空調，集冷氣、風扇及除溼三大功能，並採新型R410A環保冷媒，不傷臭氧層之餘，製冷效率也更高，可達到快速降溫的冷房效果，對於4-6坪的小空間、租屋族最適合，31日前購買再享早鳥優惠，全系列移動式商品最高現省萬元，上網登錄再升級至壓縮機5年、全機3年保固，還能再抽ECOVACS掃地機等家電大獎。

(中國時報)