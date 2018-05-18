選對會決定人選 菊表尊重！藍營解讀 花媽鬆口接受北市長徵召

2018年05月18日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨選對會決定對台北市長選舉，採徵召「最強人選」，總統府祕書長陳菊是否可能接受徵召？陳菊昨天強調，現階段是要輔佐蔡英文總統拿出政績。選對會兩周內會就人選評估作出決定，她予以尊重，但「輔佐蔡總統完成改革，才是我最重要的工作。」

府滅火 盼勿擴大解釋

對於陳菊的「尊重說」，總統府緊急滅火媒體說「鬆口」，並盼外界不要擴大解釋。但國民黨組發會主委李哲華則解讀，這是陳菊首度鬆口，她接受徵召參選台北市長的可能性已升高，因為她棄民選高雄市長就任總統府祕書長，就注定將任小英宰割、擺布。

蔡英文總統昨天赴綠島舉行國家人權博物館揭牌儀式，對台北市長選舉民進黨是否會推出強棒？蔡英文表示，在此時此刻，我們應該去想想為何有選舉？台灣民主自由發展過程中，很多人付出了代價，「所以今天這個日子，所有台灣人應沉澱一下」。

現階段 輔佐總統為重

陳菊昨天在台東與媒體茶敘，媒體詢問若她被徵召是否可能參選？陳菊表示，民進黨在台北市這場選戰，風向已經確定，所有徵召程序也在進行評估。蔡英文總統很了解她現階段所扮演的角色，就是輔佐總統進行改革，才是最重要的事，她相信選對會一定會對台北市長的人選做最重要的評估，她也尊重選對會最後的評估，「相信他們有能力，同時有智慧做最好的決定」。

由於陳菊在就任總統府祕書長之前，曾表示「戰士沒有選擇戰場的權利」，媒體詢問如果被民進黨選對會徵召，是否也沒有選擇權力？

陳菊解釋，之前她這樣講，是因為她擔任高雄市長12年，很多她的朋友都希望她能留在高雄，退休後過比較輕鬆的生活，但輔佐總統是全體國人的期待，因此她用這句話說明為了輔佐總統，她沒有選擇的權利。

遊說鄭麗君 洪耀福否認

是否接任蘇貞昌競選總部主委，陳菊表示，「參與協助的所有人都是主任委員」；「我當政務官那麼久，分際很清楚」，未來上班時間一定是做祕書長工作，下班後才會有其他行程。

昨天也傳出，民進黨祕書長洪耀福銜命遊說文化部長鄭麗君投入台北市長選舉，但洪耀福否認任何傳說。

(中國時報)