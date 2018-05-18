續轟賴清德 與蔡兩岸論述不一致！不爭取二階民調 柯媽要兒有志氣

2018年05月18日 04:10 中國時報 張潼 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長選舉民進黨將啟動徵召程序，外界好奇民進黨是否會比照2014年，由參選人與柯進行二階段整合？柯文哲繼前天開轟賴揆，17日更鐵了心再重申，不會加入民進黨接受徵召，目前也沒計畫爭取二階段民調。柯媽何瑞英則說：「咱人就是要有志氣，若要靠別人？我看不要好了，順其自然就好。」她還高呼「柯文哲加油！你的努力媽媽都看到了！」

柯文哲昨表示已批准副祕書長李文英辭呈，副市長陳景峻應會顧全大局留在市府，其實中央和地方合作機會還是很多，有很多業務要一起進行，「政黨政治不是殺父仇人嘛！」

柯文哲並說考慮再海選年輕人加入競選團隊，不打算印文宣、辦造勢，但都還在計畫中，尚未真正開始準備選舉，屆時該怎麼做就怎麼做，現在一樣每天7點半準時上班，市政還是要做。

與民進黨分手後，柯文哲較「敢講話」，16日在議會針對兩岸論述答詢時，先批評行政院長賴清德在立法院「我是務實的台獨工作者」說法不負責任，「在那個位置上，不能這樣說，像自己當台北市長也不能亂說，不能把想法放在別人頭上」，昨受訪又暗批賴清德與蔡英文總統兩岸論述立場不一致，感覺「怪怪的」。

連2日炮轟賴清德，是否已把賴當成競爭對手，柯笑著連說2次「不會啦！」但他坦言與藍營選情的確很緊繃。外傳柯已徵詢綠色和平廣播電台董事長、無給職市政顧問陳雨鑫出任競選總幹事。據悉，陳反向柯推薦本屆選舉的總幹事姚立明回鍋，或由副市長陳景峻擔任，不過，柯表明姚是不可能了。

柯媽何瑞英昨天陪前立委黃文玲到彰化縣伸港鄉迎白沙屯媽祖，對民進黨決定自提人選一事則說「沒要緊啦！神攏有在看，照天安排就好」、「認真，選民自然會認同」。

談到「兩岸一家親」掀起波瀾，何瑞英強調，到中國是腳踏別人的地、頭頂別人的天，所以大家就要和和氣氣，講比較和平的話有什麼不對？「兩岸一家親」就是平輩、是兄弟、是平等，又不是說「我要嫁到你家去」。

(中國時報)