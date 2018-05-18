新聞透視－白綠分手 給柯文哲直取大位機會

2018年05月18日 04:10 中國時報 朱真楷

民進黨與柯文哲撕破臉，雖一吐積年累怨，但從鞏固政權角度來看，無疑是犯下致命戰略錯誤；因為，當柯與綠營的人情緊箍咒消失，除非年底慘敗，否則2018就會是他備戰2020的開始。換言之，白綠分手，雖讓柯陷於短暫政治亂流，但對有志角逐大位的他而言，會是場短空長多的試煉。

民進黨與柯同床異夢，眾所皆知，雙方雖不是不可能繼續合作，但道不同不相為謀，分道揚鑣是遲早的事。如今沒當成朋友還反目成仇，不僅不利2018，更將埋下政權動搖的因子。

首先，就2018來看，缺乏綠軍奧援的柯，連任風險雖增高，但尷尬的是，民進黨徵召參選人後，理應對柯全面轟炸，問題是，打柯雖有助鞏固綠營基本盤，卻也可能替對方刺激中間選民、甚或淺藍淺綠的集結；反之，不打柯又難以塑造挑戰者取而代之的說服力。這種「打不打都不對」的兩難，對暫無勝選機會的選情更是雪上加霜。

更嚴重的是，《美麗島電子報》4月公布的民調顯示，柯在全台20至29歲年輕人的信任度達83.1％，30至39歲為76.1％；反觀蔡英文在這兩個族群的信任度僅46.6％、36.7％。若以區域來看，柯在新北市、中彰投的信任度分別是55％、61％，蔡英文則是35.3％、28.9％。

也就是說，當民進黨與柯決裂後，這群遍布全國的廣義柯粉，確有可能在緊繃的新北與台中、彰化，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。試問，民進黨真做好與柯粉敵對、雙北雙輸的準備了嗎？

接著就2020分析，柯無論連任與否，都極可能直攻總統。因為，只要他能在藍綠夾殺下勝出，屆時這股「不滿藍綠」的強勢民意必將拱他挑戰大位；反之，即便年底吞敗，只要不是落居第三，在沒有退路情況下，參選總統也屬合理選項。

尤其，此刻民進黨一副恨之欲其死的狠勁，看在柯眼裏，未來還會對蔡英文客氣嗎？

或許柯的支持度已與丁守中出現死亡交叉，但政治前方一寸盡是黑暗，球還在轉，只要他堅持政治理念與政策方向續走中道，兩岸路線堅守兩岸一家親，拒絕再被意識形態綁架而搖擺；那麼，與柯分手，很可能成為民進黨未來2年最後悔的一件事。

(中國時報)