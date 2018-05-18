2018年05月18日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

外傳民進黨有意徵召呼聲最高總統府祕書長陳菊或是行政院長賴清德出戰台北市長選舉，前副總統呂秀蓮17日表示，現在還有人提這事，「不知是吃豆腐，還是和柯文哲舊情綿綿？」她呼籲，大家集中心力，不容忍再開玩笑；國民黨北市長參選人丁守中昨再抨擊柯又提兩岸一家親，與致歉態度不一，變來變去、毫無核心價值。

此外，對於民調公信力一直存疑的呂秀蓮，被問到有一份網路民調顯示賴清德、陳菊和姚文智的民調都比她高，呂秀蓮說，民調可以自己編，她這幾個月受到不尋常的打壓和冷凍，「我不相信我們幾個一起在街道上走，民眾誰會認識的最多，我走到哪裡，認識我搶著照相的人很多，怎麼民調這麼低呢？」

呂秀蓮強調，但蔡英文總統稍早已經講過，陳菊擔任總統重要幕僚長，位置都還沒坐暖就要陳菊去選，極不可能；賴清德擔任行政院長時間也不夠長，如果現在換掉，對國政更亂。

丁守中17日前往新北市蘆洲，陪同議員參選人黃桂蘭到市場拜票。丁批評，柯文哲要爭取與民進黨合作時，就為兩岸一家親論述致歉，一旦不合作了，又立刻在議會提到兩岸一家親。不過，「大家也不在乎了」，因為政治人物最重要的是誠信，這樣變來變去，根本是毫無核心價值。

除了批評柯文哲，丁守中不忘拋出「政見牌」。他指出，雙北是共同生活圈，政策當然也要結合在一起，近期與黨內新北市長參選人侯友宜陣營密集協商中，黨部也都在規畫，近期就會推出共同政見；不只如此，北北基、六都也都要互相支持。

至於會不會擔心民進黨徵召「大咖」參選北市，同樣也形成「雙北連線」？丁說，壓力一直都在，尤其中央現在是民進黨執政，地方又是柯文哲執政，對國民黨來說必須戒慎恐懼。

(中國時報)